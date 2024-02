Israel nombra persona “non grata” a Lula da Silva por comparar ataque contra Gaza con el holocausto

Lula da Silva fue considerado como “persona non grata” por Israel, luego de que cuestionó el ataque en contra de la población civil de la Franja de Gaza.

RegeneraciónMx, 22 de febrero del 2024. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue declarado como “persona non grata” por el gobierno de Israel.

Y es que, el mandatario sudamericano comparó la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza con el holocausto nazi.

Lo anterior, luego de que le gobierno de Israel desplegó una ofensiva militar en territorio palestino tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre del 2023.

Ante ello, el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, comparó el hecho con el holocausto que impulso el alemán, Adolfo Hitler.

“No perdonaremos y no olvidaremos. En mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, he informado al presidente Lula de que es ‘persona non grata’ en Israel hasta que pida disculpas y retire sus palabras”, anunció el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

Asimismo, el funcionario Israelí indicó que se trata de un comentario antisemita por parte del Lula da Silva contra los judíos.

“La comparación por parte de Lula entre la guerra justa de Israel contra Hamás y las acciones de Hitler y los nazis, que mataron a seis millones de judíos, es un grave ataque antisemita que profana la memoria de los que perecieron durante el Holocausto”.

Lula da Silva compara ataque sobre Gaza con el holocausto

El presidente de Brasil, Lula da Silva indicó que “lo que está pasando en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico”.

Desde la capital de Etiopía, Adís Abeba, el brasileño expuso que sí existe otro momento histórico “cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

Y es que, tras la ofensiva militar de Israel sobre Gaza han muerto más de mil 200 personas y hay 240 heridos.

Mientras que las autoridades de Israel han cortado recursos y otros servicios a la población civil de la Franja de Gaza.

