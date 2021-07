Izzi, empresa de Televisa, avisa que subirán sus tarifas; usuarios los critican por su mal servicio

Regeneración 8 julio 2021. La compañía de telefonía e internet Izzi dio a conocer que a partir del 1 de agosto aumentará los precios de sus servicios.

Mediante un correo enviado a sus clientes, la compañía propiedad de Televisa informó que sus paquetes contratados subirán de precio.

Los incrementos varían en función de los productos contratados por cada cliente.

Ante ello muchos usuarios han manifestado su inconformidad con la compañía pues en repetidas ocasiones ha reportado fallas.

Después se muestra a detalle el producto que contrató el cliente y el nuevo precio.

También aclara que si los productos contratados tienen un plazo vigente el precio no cambiará hasta el término del contrato.

En redes sociales, quienes cuentan con servicio de Izzi compartieron las capturas de pantalla del aviso que les envió la empresa.

Además, señalaron que deberían mejorar su servicio antes de aumentar los precios.

Hoy me entero que @izzi_mx me va a subir el precio a $1345… además, no puede darme más de 120 MB/s en mi dirección… Lo bueno es que @totalplaymx ya llegó a mi colonia y me da 500 mbps + todos los canales por $1679. Estoy pensando en cambiarme… pic.twitter.com/nH2WmNsE0v

— omar baqueiro (@omarbaqueiro) July 8, 2021