Izzi reporta fallas a nivel nacional y las redes sociales se lo acaban

Regeneración 17 mayo 2021. El servicio de Internet de Izzi reportó fallas en varias partes de México, provocando que muchos usuarios se quedaran sin conexión.

De acuerdo con el sitio DownDetector, el internet de Izzi se cayó en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Cancún.

Además, se reportaron afectaciones en otros puntos alrededor de las urbes mencionadas.

En redes sociales, cientos de usuarios han comenzado a reportar las fallas y el nombre de la compañía ya se convirtió en Trending Topic.

Las publicaciones en redes sociales señalan que las fallas con el internet comenzaron desde las 9:30 de la mañana pero se han agravado con el paso del tiempo.

Tal vez Izzi no estuviera fallando, SI ALGUIEN no se hubiera metido con él esposo de su mejor amiga.

Ptm se me fué el internet 4 horas, gracias por todo izzi, q pasó?

