La mexicana Andrea Meza ganó el certamen de belleza Miss Universo

Regeneración, 16 de mayo de 2021. La mexicana Andrea Meza se coronó como Miss Universo en el certamen de belleza internacional en este 2021.

En segundo lugar quedó Julia Gama (Brasil), en tercer lugar: Janick Maceta (Perú), cuarto lugar: Adline Castelino (India), quinto lugar: Kimberly Jiménez (República Dominicana).

El concurso se vivió con mucha tensión entre las participantes debido a que dio inicio con la selección de las 21 semifinalistas.

Lo anterior le dio el paso a desfilar por la pasarela en la etapa de ‘traje de baño’. Con su caminata, la mexicana siguió poniendo el nombre de México en alto.

En la segunda etapa de selección, Andrea se colocó en el número 9 de 10, por lo que la tensión creció.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021