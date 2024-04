Jorge Glas en huelga de hambre, el lunes intentó suicidio

Exvicepresidente Glas de Ecuador denunció que fue apaleado por 4 soldados, incluso estando maniatado durante el asalto a la embajada de México en Quito

Regeneración, 11 de abril de 2024. Portales destacan que este miércoles se confirmó que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue internado el pasado lunes debido a un intento de suicidio.

Lo anterior, confirmó el expresidente Rafael Correa en X.

-“Hemos confirmado que la emergencia médica fue intento de suicidio. No ha comido nada y se encuentra en huelga de hambre”.

Seguidamente Correa precisó que finalmente Glas pudo contactarse con su defensa y sus familiares.

Jorge Glas inicia una huelga de hambre contra su detención en Ecuador: “Me bajaron del carro torturado, atado de los pulgares” – https://t.co/Z41fmifwkS https://t.co/Ok5iMZDM4l — Rafael Correa (@MashiRafael) April 11, 2024

Glas en Ecuador

Cabe destacar que Glas fue trasladado al hospital el lunes debido a que se negó a ingerir la comida que le proporcionaban en la cárcel y se enfermó, según la agencia penitenciaria SNAI.

Además, posteriormente recibió el alta médica el martes y regresó a prisión.

Asimismo Rafael Correa responsabilizó al presidente “Daniel Noboa por la integridad física y emocional de Jorge [Glas]”.

E incluso, asentó que “claramente ha cometido el delito tipificado en el artículo 125 del código penal” del país.

‼️¡Ya es suficiente!‼️



Nuestra país sufre por la violencia, el desempleo, el abandono de la salud y educación. Mientras tanto, Noboa persigue a Jorge Glas y malgasta más de 60 millones de dólares en consultas innecesaria.



No podemos seguir permitiendo que la improvisación… pic.twitter.com/ft4sGQs4kr — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) April 11, 2024

Tortura en detención

Al tiempo que Sonia Gabriela Vera García, del equipo de abogados que defiende a Glas, publicó en sus redes sociales parte de la conversación con Jorge Glas.

Así relató la forma en que fue torturado durante durante el asalto a la Embajada mexicana en Quito.

Jorge Glas confirma a su equipo de defensa que fué torturado por la policía al ser secuestrado en la embajada de Mexico y que se declara en huelga de hambre hasta que se haga justicia… "El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político" pic.twitter.com/Zuw4teyfkZ — DAViD.cu (@_Davidcu) April 10, 2024

Glas contó que antes de leerle sus derechos, cuatro policías lo maniataron y lo golpearon brutalmente y luego procedieron a filmar una escena trucada.

“Luego me vuelven a filmar para hacer un amague (…). Yo estaba todo apaleado y me ponen nuevamente a leerme los derechos”.

América, Europa, Asia, se suman al rechazo a lo actuado por el Pdte. @DanielNoboaOk

Las consecuencias de las decisiones tomadas por un cálculo político y personal las PAGAMOS TODOS LOS ECUATORIANOS.#VotaTodoNO https://t.co/8AEtYjVZ4q — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) April 11, 2024

Seguidamente, completó la narración:

-“Se pone la policía a leer y me sientan ahí y yo me desvanezco. Y todavía me dicen: ‘párese, párese’. Yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado”, relató.

‼️#URGENTE

“No les importó sacrificar a su propio pueblo por afanes electoreros”, señala el expresidente @MashiRafael frente al asalto de la embajada mexicana para detener a Jorge Glas.

pic.twitter.com/CT5No7Lmpg — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) April 11, 2024

Confirma

Y es que este lunes, se informó que el exvicepresidente Jorge Glas fue ingresado al Hospital Naval de Guayaquil tres días después de su captura.

Esto, según se dijo debido a una “posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos”.

Hasta su traslado, Glas permanecía recluido desde el sábado en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, Guayaquil.

Finalmente, se destaca la condena de la comunidad internacional por la invasión de Ecuador a la Embajada mexicana en Quito.

