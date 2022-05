José Luis Rodríguez ‘El Puma’ habría dado concierto contagiado de Covid-19

El cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’ habría afirmado estar contagiado de Covid-19 durante su concierto en Puebla

Regeneración, 26 de mayo de 2022. El cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ está en el ojo del huracán tras afirmar que ofreció un concierto pese a ser positivo a Covid-19.

El regreso del intérprete de ‘Dueño de Nada‘ está en medio del escándalo por sus declaraciones durante un concierto que ofreció en Puebla.

Durante la noche del miércoles 25 de mayo provocó la preocupación de sus fans debido a que circuló la versión de que José Luis Rodríguez ‘El Puma’ habría confesado tener Covid-19 en el escenario.

De acuerdo con un reporte de Revista Rayas, el cantante venezolano admitió ante su público que estaba presentando molestias de la enfermedad.

Sin embargo, el presunto contagio no fue un impedimento para que se presentara ante su público de Puebla.

«No me gusta fallarle a la gente, no estoy en buen momento, escuchen mi voz, vengo acompañado y vengo con eso que le llaman Covid, espero que todo salga ok y si no qué le voy a hacer»

dijo el cantante