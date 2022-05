Sensacional de Diseño Mexicano: cuando los rótulos sí son arte y llegan lejos

La exposición Sensacional de Diseño Mexicano muestra los rótulos y la gráfica popular, y ha viajado a lugares como el American Institute of Graphic Arts en Nueva York y el Museo de Arte Moderno en Bogotá.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 26 de mayo de 2022.- Mientras la alcaldesa de Cuauhtémoc manda a borrar los rótulos de los puestos, los grandes museos de arte los acogen como piezas valiosas. Es el caso de la exhibición Sensacional de Diseño Mexicano, sobre rótulos y gráfica popular, que se ha exhibido en otros países.

Luego de la polémica generada en redes sociales tras la decisión de cambiar los rótulos de los puestos ambulantes por pintura blanca y el logo de Cuauhtémoc, la alcaldesa Sandra Cuevas se defendió argumentando que no se trataba de arte.

Fue durante su participación en el Congreso de la Ciudad de México, donde señaló que haber pintado los puestos de comida de un solo color no es una ofensa a los artistas, sino un acto para “unificar, poner orden y limpiar” la alcaldía.

«Hoy el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc toma la decisión de unificar y poner orden, de limpiar y entonces se retiran los rótulos, lo cual no es arte, pueden ser usos y costumbres de la Ciudad de México, pero no es arte«, dijo Cuevas.

Al respecto —y como era de esperarse— los usuarios en redes volvieron a protestar, pero esta vez uno en particular recordó la exposición Sensacional de Diseño Mexicano, que exhibe la magia de los rótulos y la gráfica popular en México.

Sensacional de Diseño Mexicano en Nueva York

Sensacional de Diseño Mexicano nació en 2001 y está basada en el libro homónimo de Juan Carlos Mena, Oscar Reyes y Déborah Holtz, y publicado por Trilce Ediciones. En él hay más de más de 500 imágenes de rótulos, carteles, empaques, letreros en las paredes.

Fue compilado para promover los valores implícitos en la gráfica urbana popular como estandartes de la forma de vida y visión del entorno, por supuesto con el sentido del humor y el desparpajo que caracterizan a la sociedad mexicana.

El libro, incluso, tiene textos escritos por Carlos Monsiváis, David Byrne (vocalista de Talkin Heads) y Steven Heller (director de arte de la Revista de Libros del New York Times). Así como de Isaac Víctor Kerlow (director de arte digital de Estudios Disney), el escritor mexicano Emiliano Pérez Cruz y el pintor francés Hervé Di Rosa.

“Este libro nos recuerda que por debajo de la petulancia y los logotipos todavía hay seres humanos”. David Byrne

La exhibición hecha a partir del libro ha estado presente en museos de gran talla, como el American Institute of Graphic Arts, en Nueva York; el Yerba Buena Center for the Arts, en San Francisco; el Mass Collage of Art & Design, en Boston y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, entre otros.

Sensacional de Diseño Mexicano exhibe desde los rótulos de negocios como talleres mecánicos, cerrajerías y torterías, hasta los rótulos que se pintan en las bardas para anunciar conciertos. ¿Quién no ha visto uno?

Recientemente, Sensacional de Diseño Mexicano llegó a la Galería del Centro de las Artes de San Luis Potosí para ser exhibida, gratuitamente, hasta agosto de este 2022.