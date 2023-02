Joven confunde palabra en inglés y termina por enviar a sus compañeros a vacunarse

Un joven en Estados Unidos narró en redes sociales como, debido a un malentendido, hizo que vacunaran a todos sus compañeros de trabajo.

Imagenes del video

Regeneración Mx, 1 febrero 2023. En TikTok se viralizó un video en el que Anuar, un joven mexicano residente en Estados Unidos, cuenta cómo fue que gracias a que confundió una palabra en inglés todos sus compañeros de trabajo resultaron vacunados contra la Hepatitis.

Anuar cuenta de manera graciosa como es que durante una jornada de trabajo, su jefa se acercó a preguntarle “Anuar do you want an appetizer”, lo que se traduce como “Anuar tú quieres un aperitivo”, a lo que el joven acepto encantado ya que pensó que se trataba de algún postre.

Tras esta situación, su jefa lo mando a preguntarle al resto de sus compañeros si querían un “postre”.

Sin embargo, el error es que confundió la pronunciación de la palabra Hepatitis en inglés con la de appetizer, que significa aperitivo.

Por obvias razones todos aceptaron, sorprendiendo de manera grata a la jefa pues no era usual que todos los empleados aceptaran inmunizarse en campañas de vacunación. La jefa mandó a anotar nombres completos de cada uno de los que aceptaban ser vacunados contra la hepatitis sin embargo todo cambió cuando el joven le entregó la lista a su jefa.

“Escucho en inglés como alguien dice ‘qué padre todos quieren la vacuna’, y yo le pregunté a mi compañero ‘¿vacuna de qué?’ A lo que respondió que de hepatitis. Entonces mi jefa se refería a hepatitis no ‘appetizers’” Señaló en el video.

¿Qué sucedió con los compañeros de trabajo vacunados?

Tras aclarar la situación, volvió a pasar con cada uno de ellos para aclarar que se trataba de una vacuna y no un postre lo que recibirían.

Si bien muchos se tomaron con humor la situación y aún así lo aceptaron, otros decidieron que no querían ser inmunizados.

Certificado de vacunación

“El premio al mejor promotor de vacunación 2023 es para mí” Escribió como descripción de un nuevo video en el que mostraba el certificado de vacunación obtenido en aquella ocasión.