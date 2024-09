Jueces del Edomex se alistan para aplicar reformas al Poder Judicial

Magistrado Sodi dijo que el Poder Judicial del Estado de México colaborará para aterrizar reformas a la Constitución en materia de administración Jurídica

Regeneración, 11 de septiembre de 2024. Portales destacan que el Poder Judicial del Estado de México se alista para colaborar en la aplicación de la Reforma Judicial aprobada por el legislativo federal y avanzando en los congresos locales.

Ante este escenario, el Poder Judicial del Estado de México señaló en un breve comunicado que aplicará dichas reformas.

Esto es “analizarán los escenarios para colaborar en la definición del mejor marco normativo, adaptable a las condiciones para el estado de México”.

Y “aterrizar la Reforma a la Constitución General de la República en materia de administración jurídica”.

Colabora en reforma

A las y los mexiquenses: pic.twitter.com/Hb5GJfrE6r — Ricardo Sodi Cuellar (@MagdoSodi) September 11, 2024

Por otra parte, el magistrado Ricardo Sodi, señaló en redes sociales, que espera una “estrecha colaboración de los tres poderes para desarrollar la legislación que favorezca el modelo adecuado para la judicatura mexiquense”.

Por otra parte, precisamente El Sol de Toluca recuerda lo dicho en junio pasado por Sodi Cuellar, durante un encuentro con integrantes de colegios, barras y asociaciones de abogados.

E incluso ante magistradas y magistrados del Poder Judicial del Edomex y ocasión donde pidió no ver los retos como crisis, sino como oportunidades.

Además de levantar la voz para identificar las necesidades de los poderes judiciales locales y del Estado de México.

Congreso y reformas

El Congreso mexiquense citó a las y los diputados locales el jueves para sesionar y aprobar la minuta de la Reforma Judicial.

Por otra parte, se destaca que en el Congreso mexiquense Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo tienen mayoría; por lo cual podrán aprobar la minuta de reforma constitucional sin problema.

Lo anterior, porque 54 de 75 diputaciones.

En tanto que además, el presidente de la Directiva y diputado de Morena, Maurilio Hernández González adelantó que la reforma judicial es prioridad y buscarían aprobarla con rapidez.

E incluso explicó que al ser una minuta de reforma constitucional, no tendría que pasar por comisiones, las cuales no se han instalado en el Congreso, ya que no tiene facultades para modificarla.

Y contando

A la hora de redactar este texto ya aprobaron las reformas al poder judicial Oaxaca, Tabasco Veracruz y Quintana Roo, Querétaro lo rechazó.

Sesionan los legislativos de Chiapas, Colima, Morelos, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Yucatán y Puebla.

Este jueves seis Legislaturas ya citaron para sesionar: Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Sonora, Chihuahua y el Estado de México.

Finalmente se indica que sesionan el viernes los congresos de Hidalgo y San Luis Potosí, como los demás, para votar la Reforma Judicial.

La gobernadora @delfinagomeza, @horacioduarteo, secretario General de Gobierno; @MagdoSodi, titular del @PJEdomex; y las y los 75 integrantes de la #LXIILegislaturaEdomex, en la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones. pic.twitter.com/czBJAUAvQh — Congreso del Estado de México (@Legismex) September 7, 2024

Síguenos en nuestro canal de YouTube también