Ken Salazar como dice una cosa dice otra, México soberano: Sheinbaum

México un país libre, soberano, nos coordinamos con EE.UU, trabajamos juntos, pero no hay subordinación. Es una relación de iguales: Sheinbaum

Regeneración, 14 de noviembre de 2024. La presidenta de México atajó las declaraciones del Embajador de Estados Unidos sobre la estrategia de seguridad en México realizada por AMLO en su sexenio.

Y es que Sheinbaum mostró que el diplomático norteamericano se contradice en declaraciones y precisó que México es soberano.

La nota

Cabe destacar que el diplomático estadounidense en conferencia de prensa el 13 de noviembre arremetió contra el expresidente AMLO y su estrategia de ‘Abrazos, no balazos’.

E incluso el atrevido embajador hizo hincapié en que, a lo largo de su sexenio, el tabasqueño no aceptó la ayuda del Gobierno de Joe Biden por lo que se ofreció la cantidad de 32 millones de dólares.

Los cuales supuestamente serían empleados para combatir el tráfico de armas y de drogas entre ambas naciones.

La respuesta

“Vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice al otro día, tal fue el caso de la reforma al Poder Judicial».

Seguidamente, Sheinbaum precisó «en una ocasión dijo que le parecía bien y una semana después dijo que iba a ser muy malo para México”.

Sin embargo, la presidenta puso una declaración del mismo embajador de abril de este año, en el que destaca las investigaciones del Gobierno de AMLO

«Entonces, ¿Cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses?».

Tras lo anterior, asentó:

«Ese es el primer tema; porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar una cosa y luego declarar otra, primer tema».

Soberanía

López Obrador abandonó el gobierno con más de un 70% de apoyo, y Claudia Sheinbaum revalidó la victoria en las urnas por todo lo alto.



Algo que no pudo lograr el Gobierno al que representa Ken Salazar.



Quizá en vez de crítica, deba hacer autocrítica. — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) November 14, 2024

Por otra parte, el segundo tema es la soberanía de México, expuso la presidenta Sheinbaum.

“México es un país libre, independiente, soberano».

Al tiempo que explicó, «nos coordinamos, el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron un diálogo de alto nivel, en distintos temas: migración, seguridad, y tráfico de armas».

Por ello, la presidenta Sheinbaum, destacó que la relación México – Estados Unidos, es una relación de iguales y no de subordinación.

Y sentenció:

“Esta disparidad de declaraciones de esta persona, por otro lado, la coordinación y no la subordinación”, destacó en la Mañanera del Pueblo, ante los medios de comunicación.

Subrayado

«México es un país libre, independiente, soberano, nos coordinamos. Con el presidente AMLO tuvo diálogo de alto nivel, le llamaron ‘Diálogo Bicentenario'».

Esto es, hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, tenemos una frontera en común, tiene que haber diálogo de alto nivel.

Además, «somos socios comerciales, pero no subordinación, eso no, es México un país libre, soberano, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación. Es una relación de iguales«, afirmó.

