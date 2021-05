La revista "elitista" The Economist llama "falso mesías" a AMLO

The Economist, revista británica, señaló que López Obrador es un peligro para la democracia de México y sugirió a Joe Biden estar al pendiente del autoritarismo que sucede en su «patio trasero».

Regeneración, 27 de mayo del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue tachado como «el falso mesías de México» en la portada de la revista británica The Economist. En la edición semanal sobre América Latina, el medio indicó que los votantes deberían frenar al jefe del Ejecutivo hambriento de poder.

Además, compararon al primer mandatario con otros líderes «populistas autoritarios», como Viktor Orban de Hungría, Narendra Modi de India y Jair Bolsonaro de Brasil. Sin embargo, la revista mencionó que López Obrador no llama la atención porque no se burla de los homosexuales, no golpea musulmanes y tampoco incita a sus seguidores a incendiar el Amazonas.

The Economist resaltó que el primer mandatario mexicano habla en nombre de los pobres y no es corrupto, pero sí «un peligro para la democracia mexicana». También subrayó que divide a la población de la República Mexicana en dos, por una parte está el pueblo que lo apoya y por la otra la élite a la que culpa de todos los problemas del país.

Aunado a ello, afirmó que su propuesta de realizar una consulta para enjuiciar a los expresidentes si cometieron algún delito es un truco para recordar las deficiencias de administraciones anteriores. «Es una burla del estado de derecho»,

En este sentido, sugirió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ser cuidadoso y estar al pendiente del autoritarismo «de su patio trasero». La revista consideró que debería enviar advertencias discretas, igual que manda vacunas contra Covid-19.

¿El semanario de las clases dominantes?

El historiador Alexander Zevin publicó un artículo en el que calificó a The Economist como el medio de las clases dominantes; pues la revista tiene el segmento de lectores más rico de la prensa estadounidense.

En este sentido, Zevin reveló los lectores tienen un ingreso anual promedio de 166 mil 626 dólares; frente a 156 mil 162 dólares para los del The Wall Street Journal y 45 mil 800 dólares del ingreso promedio de una familia estadounidense.

En 2007, el sitio de internet de la revista informó que el 20 por ciento de sus lectores tenía una bodega de vinos añejos, y que el 4.7 por ciento había pagado más de 3 mil dólares por un reloj.