Lady Aeroméxico denunció a la aerolínea ante la Profeco; acusa bullying

La mujer apodada como Lady Aeroméxico dio a conocer que el personal de la aerolínea la humilló y acosó pese a que ella pagó un servicio

Regeneración, 21 de febrero de 2022. La mujer que fue bajada de un avión de la aerolínea Aeroméxico porque se cambió de lugar a uno de mejor clase sin pagar se quejó ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el bullying que acusó recibir.

Durante una entrevista con Proceso, la mujer pidió su derecho de réplica para hablar sobre lo sucedido durante los videos que se viralizaron en redes desde el pasado 11 de febrero.

Como consecuencia, la mujer indicó que no quería revelar su nombre para evitar que siga recibiendo malos comentarios derivados de lo sucedido en un avión.

Lo anterior se debe a que Lady Aeroméxico aseguró que el problema inició por el acoso y humillación que el personal de la aerolínea le realizaron.

Luego del problema que se viralizó en redes sociales, la mujer apodada como Lady Aeroméxico comentó que todo se originó luego de que ella pagara una promoción de ascenso de asiento.

De acuerdo con la versión de la mujer, ella realizó un pago en dólares para obtener la promoción, sin embargo, acusó que la aerolínea no le respetó su compra.

«Hice una oferta para un ‘upgrade’, pero Aeroméxico simplemente me quiso cobrar el ascenso y no me dio nada. Encima de todo, me bajaron del avión debido a que me había sentado en un asiento que no era el mío»

confesó la mujer a Proceso