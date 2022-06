Lalo Mora es acusado de robar agua en Nuevo León; el cantante lo niega

El cantante Lalo Mora fue señalado de ser el presunto responsable del robo de agua de una presa en Nuevo León

Regeneración, 17 de junio de 2022. El cantante Lalo Mora está envuelto en otra polémica que ahora, nada tiene que ver con abusos sexuales, sino con el desabasto de agua en Nuevo León.

El Gobierno de Nuevo León realizó algunas investigaciones para dar con los presuntos responsables del robo de agua a través de tomas clandestinas que se dirigen hacia algunos predios.

Como consecuencia de las investigaciones, se llegó a que un predio en el municipio de Allende, en Nuevo León, estaría obteniendo agua de forma ilegal.

El rancho que estaría contando con tomas clandestinas de agua, sería el del propio Lalo Mora, quien no tardó en pronunciarse al respecto.

Durante una entrevista para Telediario, el cantante fue cuestionado por su presunta participación en el uso de tomas clandestinas para no sufrir la falta de agua.

De acuerdo con la información, el corresponsal de Telediario visitó el rancho de Lalo Mora, el cual consta de 600 hectáreas.

Sobre el tema, el intérprete de ‘El Rey de Mil Coronas‘ aseguró que él no está robando agua como las investigaciones apuntan.

«Me preguntaba ayer una muchacha ‘don Lalo ¿Cómo es posible que se esté robando el agua?’ Y le digo, no mamita, que voy a estar haciendo eso, yo tengo agua, pero porque Diosito me la mandó, pero no me la robo»

Pese a los señalamientos, el reporte reconoció que el cantante tiene en su rancho algunos botes llenos de agua, agua de lluvia y otros completamente secos por las altas temperaturas.

Asimismo, se reconoció que el rancho tiene embalses que se han formado de manera natural, las cuales Lalo Mora aprovecha.

«Y es más, allá en la 21 en Guadalupe , ahí vivo yo, me bañé con vaso… con botes, entonces no tengo porque hacer eso. Que Lalo Mora el cantante y no sé qué más, pero yo no soy así, y no voy a hacer eso (robar agua). Por eso tengo mis presas yo, está agua es de lluvia, está hasta oscura por la hoja del monte, acarreo de basura»