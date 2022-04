Video muestra a personal de Lía Limón agrediendo a madre soltera. La despoja de agua y luz. Teme por su vida. Funcionario es de Participación Ciudadana

Regeneración, 28 de abril de 2022. Personal al mando de Lía Limón alcaldesa panista de Álvaro Obregón agrede a madre soltera que requería constancia de no adeudo de su condominio ante administrador que a su vez es funcionario de Participación Ciudadana.

Además de llamar de puta a la mujer, Juan Carlos Rocha Cruz, Director de General de Participación Ciudadana despojó de los servicios de agua y luz a la Condomina.

Asimismo la mujer fue agredida por otras mujeres que acompañaban al funcionario de Lía Limón.

La ciudadana teme por su vida y la de su hija de 3 años, misma que denuncia corruptelas de los funcionarios del PAN.

Y es que lo que se entiende es que Rocha Cruz es director de Participación Ciudadana con Lía Limón y a su vez administrador del condominio en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Misma que también es gobernada por otro ilustre panista llamado Mauricio Tabe.

Lía Limón

Por medio de redes sociales se mostró el video en el que el funcionario de Participación Ciudadana del equipo de Lía Limón agrede en diversas ocasiones a la mujer.

Por otra parte la agredida de nombre Yen Gutiérrez narró los hechos.

E incluso señaló que ya dio aviso a la alcaldesa panista sin resultado alguno.

-«Esta es una asociación y las cosas no van a ser a tu puto modo. Aunque me grabes. Lárgate de aquí» le gritó el funcionario de Lía Limón a la ciudadana

Además le dijo que estaba invadiendo un espacio (el de su asociación) «Ya lárgate de aquí, puta necia».

-«…, cierra la puerta y llama a una patrulla», ordenó al grupo compuesto mayoritariamente por mujeres.

-» A ver quítale al agua, quítale la luz», ordeno el funcionario de Lía Limón.

Miedo

“¡Lárgate de aquí, puta necia!”, le grita Juan Carlos Rocha Cruz, funcionario de Participación Ciudadana de la alcaldesa del PRIAN @lialimon, a una ciudadana:pic.twitter.com/unrCYQHqZ0 — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) April 28, 2022

Por miedo a mi seguridad y de mi hija necesito denunciar públicamente la agresión a mi persona y despojo ilegal de los servicios de mi inmueble, dice la denunciante.

Además señala que quien encabezó las agresiones es Juan Carlos Rocha Cruz, Director General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales.

Esto en la Delegación Álvaro Obregón, comandada por Lía Limón, del PAN.

E incluso precisa que el condominio en el que vivía se encuentra ubicado en Lago Xochimilco 302 en la

Alcaldía Miguel Hidalgo.

-«…, donde soy propietaria de un departamento, el Funcionario Publico Juan Carlos Rocha Cruz cobra en efectivo y sin dar recibo los mantenimientos del Condominio».

Lo anterior, refiere la ciudadana.

Hechos

El día 10 de Abril 2022 a las 8:38 a.m. en dicho Condominio acudí a realizar el pago de mantenimiento, así como a recibir una Carta de No Adeudo de pagos de Mantenimiento, relata.

Y refiere que la gestión la hizo «ante el administrador Juan Carlos Rocha Cruz ya que me encuentro en proceso de venta de mi inmueble».

Al presentarme frente al administrador Juan Carlos Rocha Cruz «me pidió entregarle el contrato de venta ya notariado», dice.

Y añade en su relato que «a lo cual le comente que aun no se efectuaba la venta y me dijo que entonces no me daría nada».

Agresiones

Además se puntualiza en la denuncia que: «Lo comencé a grabar cuando comenzó a agredirme verbalmente».

-«…,, acto seguido él y las personas que se encontraban ahí y que dicen pertenecer a su Asociación comenzaron a amedrentar contra mi persona».

Al tiempo que denunció «agrediéndome verbalmente y empujándome».

Así mismo el Sr Juan Carlos Rocha Cruz «ordenó llamaran a una patrulla y que me quitaran los servicios de luz, agua y gas de mi departamento».

-«…, siendo este un despojo ilegal, ya que cuento con evidencia del pago de los mismos».

Por otra parte refiere la denunciante que «de hecho el servicio de gas exigen pagarlo de hecho a través de transferencia electrónica a cuenta del Sr Juan Carlos Rocha Cruz».

Seguridad

El día de hoy no puedo vivir en el inmueble por temor a mi seguridad y la de mi hija de 3 años, indicó la ciudadana de la Ciudad de México.

Además «que sin servicios deja de ser habitable el departamento».

Esto, «a pesar de decirle por mensaje al Sr Juan Carlos Rocha Cruz que soy madre soltera y mi bebé y yo vivíamos en ese lugar».

Por lo que quiero denunciar públicamente «por mi seguridad, la de mi hija y para hacer constar de las ilegalidades cometidas por este funcionario».

-«A pesar de que he mandado mensajes a Lía Limón, no he obtenido ninguna respuesta», finaliza la denunciante.