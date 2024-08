Libre Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Osiel Cárdenas cumplió sentencia reducida en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Terre Haute, Indiana, EE.UU. Se declaró culpable y devolvió dinero

Regeneración, 30 de agosto de 2024. En redes destacan la liberación de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, preso Estados Unidos tras ser capturado en México y ser extraditado.

Y mismo que llegó a un acuerdo tras declararse culpable en 2009 de cinco cargos en su contra por narcotráfico.

Cabe destacar que Osiel Cárdenas Guillén, de 57 años, estaba preso en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Terre Haute, en Indiana.

Asimismo Osiel cumplió sentencia reducida al declararse culpable de tráfico de cocaína y mariguana, lavado de dinero y de amenazar a dos agentes federales estadunidenses.

Al tiempo que se destaca que su sentencia a 25 años de prisión en 2010 por la jueza federal Hilda G. Tagle.

E incluso, se le tomó en cuenta el tiempo que estuvo detenido en México tras haber sido arrestado en Tamaulipas en 2003 por fuerzas federales y el buen comportamiento que mostró en prisión.

“Me disculpo con mi país, México, con Estados Unidos, mi familia, mi esposa, especialmente, mis hijos, por los errores que he cometido”.

Lo anterior dijo Osiel Cárdenas ante la juez de EE.UU.

Además dijo que “el tiempo que he pasado en prisión he reflexionado y me he dado cuenta del mal comportamiento que he tenido y de verdad estoy arrepentido”.

E incluso “me disculpo con todas las personas que herí directa e indirectamente”, dijo ante su sentencia.

Por otra parte se destaca que Cárdenas Guillen tiene un amparo ante su posible extradición a México.

Así, se indica que en febrero de este año el magistrado instructor del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, Jorge Mario Montellano Iturralde, le dio la razón.

Esto ya que su defensa alegó que los delitos contra el exnarcotraficante ya prescribieron tras su detención y extradición a Estados Unidos en 2007.

Sin embargo, instruyó que otro tribunal analice de nuevo el caso y se vuelva a pronunciar.

En tanto que además, otros portales indican que a Osiel Cárdenas se le atribuye la creación de Los Zetas, un grupo de soldados desertores de las Fuerzas de Élite del Ejército Mexicano.

Mismos que fueron los escoltas personales de Osiel y luego se convirtieron en el brazo armado del Cártel del Golfo.

Cabe destacar que Cárdenas Guillen fue capturado en el municipio de Matamoros en 2003 y dos años después, llegó a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de EE.UU.

Esto, como se indica para aceptar las responsabilidades en los delitos de narcotráfico, lavado de dinero e intento de homicidio de agentes federales.

Finalmente además de entregar 50 millones de dólares en efectivo y propiedades, Cárdenas recibió una sentencia de 25 años de cárcel, la cual fue reducida posteriormente.

