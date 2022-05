Líderes de Latinoamérica se suman a AMLO contra exclusión para Cumbre de las Américas

Tras la protesta del presidente López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas si se excluye a Cuba, varios líderes latinoamericanos se sumaron

Regeneración, 12 de mayo de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una de sus mañaneras, que no iría a la Cumbre de las Américas si se excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela, por lo que algunos líderes de Latinoamérica se sumaron a la protesta.

«Lo voy adelantar: si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard», dijo el mandatario.

Llama a la soberanía universal

En dicha conferencia matutina, López Obrador afirmó que su mensaje es en forma de protesta para manifestarse a favor de «la soberanía universal».

Se suman a la protesta de AMLO contra EU

Luis Arce

El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, fue el primero en sumarse a la protesta de AMLO y dijo que también cancelará su participación en la reunión que se llevará a cabo en junio si se excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

«Una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma», escribió Arce en su cuenta de Twitter.

Xiomara Castro

Ante la negativa de los mandatarios de México y Bolivia, la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su apoyo y dijo que si no están todas laS naciones no puede ser «Cumbre de las Américas».

Castro mencionó que deberían ser convocadas todas las naciones del continente para que verdaderamente se pudiera hablar de una cumbre americana través de sus redes sociales Y citó las palabras de un filósofo hondureño.

Alberto Fernández

Por su parte, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió en una entrevista para Deutsche Welle que todos los países de América Latina sean invitados a la Cumbre de las Américas, sin embargo, también confirmó que tiene pensado asistir al evento que se realizará en junio.

«Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero yo le pido a los organizadores lo mismo que les pide López Obrador: que invite a todos los países de América Latina», apuntó Fernández.

Evo Morales

También se sumó el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien indicó que la Cumbre de las Américas está a punto de fracasar por la «arrogancia y el desprecio» de Estados Unidos contra «nuestros pueblos».

«Las Cumbre de las Américas está a punto de fracasar, no por la falta de voluntad de diálogo de los gobiernos de América Latina y el Caribe sino por la arrogancia y el desprecio de EE.UU. contra nuestros pueblos.» apuntó Evo.

En un mensaje que compartió en Twitter, Morales puntualizó que el objetivo de las reuniones era unir a los pueblos para su progreso y desarrollo, sin embargo, dijo que esto fue convertido en un instrumento de «sometimiento y dominación» por parte de EU.

Y es que en su gira por Centroamérica, donde visitó países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, AMLO expresó su desacuerdo con la exclusión que promueve el gobierno de Estados Unidos.