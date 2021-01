Líderes del mundo enviaron mensajes de felicitación a Joe Biden, celebraron su llegada a la presidencia de Estados Unidos

Regeneración, 20 de enero de 2021. Luego de que Joe Biden asumió formalmente la presidencia de Estados Unidos, líderes del mundo le enviaron mensajes de felicitación desde sus cuentas de redes sociales.

Uno de ellos fue el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien envió felicitaciones al nuevo presidente.

“Felicitaciones a Joe Biden por la presidencia de los Estados Unidos y Kamala Harris en su histórica inauguración. El liderazgo de Estados Unidos es vital en temas que nos importan a todos, desde el cambio climático hasta COVID, y espero trabajar con el presidente Biden”, escribió en Twitter.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden.

También, el actual presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter felicitando a Joe Biden.

El presidente de Francia, Emmanel Macron, les envió sus mejores deseos a Kamala Harris y a Joe Biden.

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement!

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021