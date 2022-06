Llega al Museo Tamayo, obra de Nan Goldin y Julio Galán sobre las diversidades

El Museo Tamayo expone la obra de Nan Goldin, Julio Galán y Ugo Rondinone como una representación estética acerca de las diversidades sexuales

RegeneraciónMx.- El Museo Tamayao inaugura una muestra retrospectiva con obras de Nan Goldin, Julio Galán y Ugo Rondinone como una muestra de las creaciones estéticas desde las diversidades sexuales.

Lucina Jiménez, directora del INBAL, refirió que Ugo -Rondinone- cuenta qué significa la posibilidad de mirarse en el encierro, y no es más que una oportunidad para asomarnos a nosotras y a nosotros mismos que hemos vivido alrededor de este tiempo. De tal suerte que su propuesta será una manera de mirarnos.

Desatacó que las exposiciones se presentan en un renovado recinto de la Red de Museos del Inbal, beneficiados con el Proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, apoyado por el Gobierno de México, la Secretaria de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México, y agradeció a quienes se sumaron a los procesos curatoriales, a las y los coleccionistas que hacen posible que este museo abra sus puertas, así como a quienes han encabezado, dirigido y fortalecido a Ford, esta fundación que sin duda alguna ha acompañado todo el tiempo la gestión y el desarrollo del Museo Tamayo.

En las salas 3, 4 y 6 se exhibirá Un conejo partido a la mitad, de Julio Galán (Múzquiz, 1959 – Monterrey, 2006), la cual revisa la práctica pictórica del artista y aborda las problemáticas de género e identidad, tal y como fueron planteadas en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, lo que permite revalorizar su pertinencia en la época actual.

En la sala 4 la muestra de Nan Goldin (Was D.C, 1953) reunirá dos piezas icónicas de la creadora estadounidense, ambas presentadas como secuencias fotográficas. The Other Side (1992-2021), de 16 minutos y 46 segundos, retoma algunas de sus fotos más tempranas, y Memory Lost (2019-2021), con duración de 24 minutos y 16 segundos es su creación más reciente. En la temporalidad de las obras se evidencia la trayectoria de la artista.

En el patio central del museo se desplegará la instalación vocabulary of solitude (vocabulario de la soledad), compuesta por figuras de tamaño natural de más de 30 payasos en posición de descanso, como parte de la exposición del artista suizo Ugo Rondinone. La muestra utiliza el color y la artificialidad para crear un ambiente inmersivo que interactúa con los espacios del museo y los espectadores.