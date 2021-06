Regeneración, 25 de junio del 2021. A través de su cuenta de Twitter, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el fallecimiento de Antonio Helguera.

“Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera”, escribió el presidente en la red social.

Asimismo, el presidente calificó la pérdida del caricaturista de La Jornada como “una pérdida irreparable”.

López Obrador destacó la labor humana y social que tenía el caricaturista, señaló que era un buen ciudadano.

“No solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas”, dijo el mandatario.

Asimismo, dio su pésame a familiares, amigos y simpatizantes del caricaturista.

