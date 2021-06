Arath de la Torre fue destrozado en redes sociales tras afirmar que los Voladores de Papantla no interesan

El actor provocó indignación en los habitantes de Papantla, Veracruz

Regeneración, 25 de junio de 2021. El actor Arath de la Torre fue criticado en redes sociales tras protagonizar un comercial donde desmerita el rito de los Voladores de Papantla.

Esto sucedió al publicarse un video donde Arath de la Torre promociona una empresa de préstamos donde dicho personaje compara el servicio con la danza prehispánica.

El video que circula en redes sociales causó indignación, debido a que el también conductor del programa ‘Hoy‘ aseguró que los Voladores de Papantla generan «cero interés».

En el material el conductor dice «¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con Moneyman? En que ambos te generan cero interés».

— No soy Paquito (@fran_morenog84) June 25, 2021

El comercial provocó una ola de comentarios negativos hacia el actor debido a que el mensaje fue interpretado por los internautas como una burla hacia una de las ceremonias más representativas de México.

Como resultado, los usuarios le recordaron al actor que el rito de los Voladores de Papantla es considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

«Totalmente fuera de lugar el comercial», «Deberían sancionar al publicista y a Arath de la Torre«, «¡Maldito Arath de la Torre!» fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

¡Maldito Arath de la Torre! La verdad es que a mi me encanta ver a los voladores de Papantla, se me hace super entretenido, es uno de mis espectáculos favoritos del mundo mundial.

JAJAJA no mmn @moneyman_mexico muy mala organización por parte de su equipo, neta no se dieron cuenta que la gente iba a captar mal el mensaje?

Supongo que el mensaje original era que no les interesa el numero de vueltas que dan los voladores de papantla, pero muy mala dirección.

— 🍕➕✖️ (@dannyphantoml) June 26, 2021