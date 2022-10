Los libros contra AMLO ya son negocio; estas son las publicaciones que lo atacan

El presidente AMLO señaló en la mañanera que el libro de «El Rey del Cash» no es el primero ni el último que publicarán para atacarlo.

RegeneraciónMx, 11 de octubre de 2022. El bomba que quisieron tronarle al presidente Andrés Manuel López Obrador llamada «El Rey del Cash» es una de tantas que le han querido enjaretar, sin embargo no es la primera y última publicación del tipo.

En la conferencia de prensa, el mandatario destacó que no es uno o dos, son varios los libros de este tipo los que se han publicado.

«Es que son varios y los que vienen, o sea, es que es así, es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto pues afecta intereses creados, y también se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente y tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20, nada más, nada más, que yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad», apuntó.

Tras estos hechos, revisamos cuántos libros se han publicado en los últimos tiempos y que tienen un objetivo, atacar su vida política y privada.

La lista de libros quedaría de esta manera:

•AMLO EN LA BALANZA, DE LA ESPERANZA A LA INCERTIDUMBRE,

DE JOSÉ ANTONIO CRESPO

• LA CANCELACIÓN, EL PECADO ORIGINAL DE AMLO, DE JAVIER JIMÉNEZ ESPRIU.

• EL PODER Y LA REPÚBLICA, UNA TRANSICIÓN SECUESTRADA,

DE PORFIRIO MUÑOZ LEDO

• LA NUEVA DISPUTA SOBRE EL FUTURO, DE LUIS RUBIO.

•LA CASA GRIS. DE RAÚL OLMOS.

•NARCOPANDEMIA, VOCES DE LA VIOLENCIA EN TIEMPOS DE COVID,

DE MANU URESTE

•EL NAUFRAGIO DE MÉXICO, 16 ENSAYOS SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS,

DE FRANCISCO MARTÍN MORENO.

•LA DEMOCRACIA FRAGMENTADA, DE ROGER BARTRA

•REGRESO A LA JAULA, EL FRACASO DE LÓPEZ OBRADOR,

DE ROGER BARTRA

• LA NUEVA SOLEDAD DE AMÉRICA LATINA, DE RICARDO LAGOS,

HECTOR AGUILAR CAMÍN Y JORGE G. CASTANEDA.

• LA REGRESIÓN EDUCATIVA. LA HOSTILIDAD DE LA 4Y CONTRA

LA ILUSTRACIÓN, DE GILBERTO GUEVARA NIEBLA.

• MALDITA ENTRE TODAS LAS MUJERES: EL ROSTRO TESTIMONIOS

Y REFLEXIONES DE FEMINICIDIOS Y DE VÍCTIMAS DE ESTE DELITO,

DE SASKIA NIÑO DE RIVERA.

• POR UNA DEMOCRACIA PROGRESISTA, DEBATIR EL PRESENTE PARA

UN MEJOR FUTURO. DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS.

• PASEOS POR LA CALLE DE LA AMARGURA, Y OTROS RUMBOS

MEXICANOS, DE GUILLERMO SHERIDAN

• EL IMPERIO DE LOS OTROS DATOS, TRES AÑOS DE FALSEDADES

Y ENGAÑOS DESDE PALACIO, DE LUIS ESTRADA

• LA ECONOMÍA DE LA EXTORSIÓN, EL LASTRE QUE DESPOJA

A MÉXICO, DE LUIS DE LA CALLE.

• EL PRESIDENTE, FILIAS Y FOBIAS QUE DEFINIRÁN AL PAÍS,

DE LEONARDO CURZIO Y ANÍBAL GUTIÉRREZ

De todas estas publicaciones, en su mayoría corresponden a una casa editorial, PENGUIN RANDOM HOUSE, quien ha dado espacio a estos textos cuyo objetivo es acabar con el personaje que representa el presidente AMLO.

Autora de «El Rey del Cash» se contradice y afirma no haber participado en ninguna reunión sobre AMLO

el inicio de su gira de medios, la autora ha dejado ver que todo lo que publica está basado en oidas, sin fundamento y sustento y las redes se han encargado de ir desmintiendo cada una de las injurias publicadas.

La más reciente se dio en el programa de Radio Fórmula de José Cárdenas, ahí Elena Chávez fues cuestionada por la información que pregunta y en de forma nerviosa señala que si estuvo presente en las reuniones que narra pero luego se desdice.

El conductor suplente de José Cárdenas, Óscar Olguín, le pregunta a Elena sobre las pruebas de lo que redacta:

-¿No estás rompiendo el silencio o pacto con lo que publicas?

-«No, no porque yo te voy a decir, nunca participé en ninguna reunión. Que yo directamente hubiera participado en alguna reunión, no. En mi libro nunca digo que yo estuve en esas reuniones», señala.

No cabe duda que la desesperación de la oposición no conoce límites y sin duda, como dice el presidente, no dejarán de buscar como atacarlo y a la 4T.