(Primera parte)

Por Ricardo Sevilla

Esta mañana, durante su Conferencia matutina, el presidente López Obrador exhibió dos contratos, uno expedido por el INE y el otro por el TEPJF, donde se pudo apreciar que ambos organismos pagaron a Enrique Krauze Kleinbort y Héctor Aguilar Camín, en conjunto, cerca de 4 millones y medio de pesos.

En los dos contratos, fechados en marzo de 2018, se logra observar que la empresa Editorial Clío, Libros y Videos S.A. de C.V., propiedad de Krauze, recibió 2 millones de pesos de parte del Instituto Nacional Electoral, mientras que Nexos Sociedad Ciencia y Literatura S.A. de C.V., propiedad de Aguilar Camín, recibió 2 millones 475 mil 341 pesos.

El director y dueño de la revista Letras Libres cobró al INE dicha cantidad por la realización de un documental titulado “Historia de los procesos electorales en México”. Por su parte, el propietario y director de la publicación Nexos recibió del TEPJF aquel pago por haber elaborado un “material jurisdiccional informativo”.

Contra lo que aseguran varios personajes, como Ciro Gómez Leyva, los contratos dados a conocer por el Presidente no sólo son auténticos, sino que, además, pueden localizarse fácilmente si se emplea cualquier motor de búsqueda en internet. Aquí los enlaces que llevan a los documentos presentados esta mañana por López Obrador:

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96420/ia3-ine-003-2018-fallo.pdf?sequence=4&isAllowed=y

https://www.te.gob.mx/repositorio/A70F28-B/DGRM/DIRECTAS%20POR%20EXCEPCION/CONTRATOS%202018%20VE/SS-320-18.pdf

Al revisar estos contratos con detenimiento, como recomendó hacer el propio López Obrador, podemos constatar que, efectivamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pagó más de 2 millones (2 mil 475 mil 341pesos) a la revista Nexos, propiedad del escritor Héctor Aguilar Camín, con el objetivo de producir “material jurisdiccional informativo”.

Leyendo ambos repositorios documentales, se puede afirmar que el 27 de marzo de 2018, mediante el acuerdo 004/68.E/27-III-2018, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública del TEPJF concedió un contrato, por adjudicación directa, a la empresa Nexos Sociedad Ciencia y Literatura S.A. de C.V.

Tras una somera exploración, también es factible certificar que el coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, Gustavo Meouchi Meouchi, envió una copia del contrato celebrado con Nexos a la Presidencia del TEPJF, que en ese momento era encabezada por la ministra Otálora Malassis, Janine Madeline.

Ahora bien, de acuerdo con versiones que hoy, mediante algunas entrevistas, me fueron corroboradas por personal que trabaja en el departamento de Adquisiciones del TEPJF, el 5 de abril de 2018, Bernardo Ortigoza Díaz, subdirector de Nexos y apoderado legal de la empresa, acudió personalmente a las oficinas del Tribunal Electoral para formalizar el acuerdo millonario.

Ahí, el Tribunal Electoral se comprometió a pagar en nueve exhibiciones (del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018) los más de 2 millones de pesos a la compañía editorial de Aguilar Camín, columnista del periódico Milenio y miembro del Consejo Consultivo de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad (MCCI), según ha reconocido él mismo.

El encargado de firmar el contrato con de Nexos con el TEPJF fue, por lo demás, Bernardo Ortigoza, considerado por algunos personajes cercanos a Héctor Aguilar Camín uno de sus principales operadores financieros.

Ahora bien, el contrato detalla que la empresa del consultor de MCCI, además de encargarse de producir “material jurisdiccional informativo”, ofreció al Tribunal Electoral publicar el resultado de esos trabajos en la revista Nexos, específicamente en la sección llamada “El Juego de la Corte”.

No obstante, al revisar los números correspondientes a esas fechas, se puede constatar que el “material jurisdiccional informativo” que el equipo del consultor de MCCI preparó, en realidad, no se ciñó a informar. De hecho, en los 39 “productos” que la empresa de Aguilar Camín entregó al TEPJF (y que, en efecto, fueron publicados, entre mayo y diciembre de 2018) se trató de artículos de opinión (no informativos) que se concentraron en exaltar el punto de vista de los autores y que, por lo general, se trata de críticas a López Obrador o, en su defecto, al partido Morena.

También llama la atención que ⎼para ganar un poco más de impacto y dinero⎼ Aguilar Camín decidiera venderle los artículos al TEPJF como si fuesen simples artefactos publicitarios.

Y es que, al avanzar en la lectura del documento, puede observarse que la empresa del panelista de Televisa cobró las siguientes cantidades por el “material jurisdiccional informativo”: 13 textos en plana interior por 697 mil 515 pesos; 13 banners Leaderboard por 798 mil pesos; y una “Cobertura especial de Justicia Electoral” por 638 mil 400 pesos.

Ahora bien, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, colaborador asiduo de Nexos (él mismo presenta en su currículo un listado de publicaciones suyas en la revista de Aguilar Camín) fue el encargado de elaborar la mayor parte del “material jurisdiccional informativo” por el cual el TEPJF pagó más de 2 millones de pesos al consultor de MCCI.

Es importante mencionar que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que actualmente se encuentra adscrito a la Sala Superior del TEPJF, no sólo es amigo de Aguilar Camín, sino también del expresidente panista Felipe Calderón (con quien, por cierto, fue coordinador de asesores en la secretaría particular de la Presidencia).

Hace medio año, el 5 de octubre de 2020, Rodríguez Mondragón, desde su cuenta verificada de Twitter, escribió un mensaje (que mucha gente calificó de subversivo y delirante) donde apuntó: “Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional”. Tres días después, cuando el tuit ya se había convertido en tendencia (debido a que mucha gente criticó que un magistrado, olvidándose de su investidura, saliera a expresar que deseaba la muerte del presidente de México) el colaborador de Nexos se limitó a publicar un lacónico mensaje: “Hackearon mi cuenta”.

Lejos de estos mensajes contra el presidente de México ⎼que, sin duda, despiden un enorme tufo delictivo y patibulario⎼ es importante mencionar que el magistrado Rodríguez Mondragón, desde el TEPJF, ha orquestado, al lado de Janine Otálora, expresidenta del Tribunal Electoral, una virulenta campaña contra López Obrador y los políticos y candidatos de Morena.

Recordemos que, en 2016, Reyes Rodríguez arrebató un triunfo de Morena en Zacatecas, en 2020 pidió, mediante desplantes virulentos, que se sancionará al exdelegado federal para Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, por realizar, según él, actos anticipados de campaña y, más recientemente, se encargó de operar, siempre desde el TEPJF, para que bajaran de la próxima contienda electoral del 6 de junio al polémico Félix Salgado Macedonio.

Y ahora, cuando observamos que el contrato mostrado por López Obrador, además de ser avalado por Janine Otálora, estuvo encabezado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón (que deseó la muerte de AMLO porque lo hackearon), las sospechas de la enorme corrupción que engangrena al TEPJF no sólo comienzan a materializarse, sino que nos llevan, una vez más, hacia Aguilar Camín y MCCI.

Mañana, en la segunda parte de este artículo, hablaremos sobre la realización del documental titulado “Historia de los procesos electorales en México”, por el cual el INE pagó a Krauze 2 millones de pesos.

Y ya veremos si, al seguir las huellas de Krauze y el INE, también llegamos a la organización fundada por Claudio X. González. Sólo adelantemos que, días después de haber firmado el contrato con Aguilar Camín, la magistrada Otálora Malassis y el magistrado de Nexos, Reyes Rodríguez Mondragón, fueron a presentar la revista “Justicia Electoral” a las instalaciones de la UNAM, invitados por sus amigos Pedro Salazar Ugarte, del Consejo Consultivo de MCCI, y un sonriente consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova que, sin perder un ápice de neutralidad y democrática, puede sentarse con los magistrados del TEPJF, los consejeros de MCCI y con el ingeniero antilopezobradorista Enrique Krauze.