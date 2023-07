Los que hundieron a Mx no regresarán, seguirá la transformación: AMLO

El presidente AMLO reiteró que a pesar de que la oposición quiere vender un discurso buena onda, al final siguen siendo fachos.

RegeneraciónMx, 7 de julio de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la transformación en México continuará y será difícil que regresen aquellos que hundieron al país en el pasado. El mandatario destacó que su proyecto de rescate y recuperación del país, tras la decadencia dejada por los gobiernos neoliberales, seguirá su curso incluso después de su retiro.

Aunque enfatizó que la reelección no es posible, López Obrador subrayó la importancia de considerar que la transformación seguirá avanzando y que el antiguo régimen enfrentará grandes dificultades para regresar.

Explicó que los gobiernos pasados dejaron una estela de desgracias para los mexicanos, con obreros despedidos y la privatización de tierras ejidales que perjudicó a los campesinos. Además, señaló los daños causados por las concesiones mineras en comunidades afectadas.

Presidente AMLO exhibe la destrucción del neoliberalismo

El presidente también mencionó la desaparición de los ferrocarriles de pasajeros y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en sexenios anteriores, lo que dejó sin empleo a miles de personas en esos sectores. Destacó la migración forzada que ocurrió como resultado de estos problemas y calificó ese periodo como uno de grandes daños para el país.

AMLO resaltó que el cambio fue impulsado por la ciudadanía, que se opuso a la corrupción y los abusos del pasado. Reconoció que reparar los daños y recuperar los bienes lleva tiempo, pero aseguró que su administración ha avanzado significativamente en estos esfuerzos.

Por ejemplo, mencionó la devolución de tierras a campesinos y la cancelación de concesiones mineras, destacando los casos de San Salvador Atenco y los Yaquis de Sonora.

El presidente AMLO criticó los regímenes neoliberales por reformar la Constitución en beneficio de una minoría, dejando de lado a las mayorías, incluyendo trabajadores, campesinos y las clases medias. Subrayó que la regeneración de la vida pública llevará tiempo, pero aseguró que su gobierno continuará trabajando en esta dirección.

AMLO concluyó diciendo que él ya no buscará el poder en el futuro, ya que considera que no debe haber apego al dinero ni al poder. Expresó que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás y no debe ser utilizado con prepotencia o para ostentar lujos baratos.