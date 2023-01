Lucha Libre Mexicana de Luto, Muere Black Warrior

Jesús Toral, mejor conocido en la Lucha Libre mexicana como Black Warrior, murió este martes a la edad de 54 años.

Regeneración Mx, 10 enero 2023. Una pena embarga este martes a la Lucha libre mexicana, de acuerdo con lo informado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, Jesús Toral, quien se desempeñara desde 1884 como luchador bajo el seudónimo de Black Warrior, murió a la edad de 54 años.

El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento de Jesús Toral López “Black Warrior”, luchador que tuvo una destacada trayectoria como parte de esta organización. Descanse en paz. pic.twitter.com/9tmkpRND1n

La noticia fue confirmada por su hijo Junior Toral, en su cuenta oficial de Facebook, hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles.

«Te amo papá, no tengo palabras, me quedo solo aquí en la tierra porque sé que en el cielo tengo dos maravillosos ángeles, dale un fuerte abrazo a mi hermano y dile lo mucho que lo amo, siempre serán mi gran admiración y a veces me gustaría tener el control de todo pero es imposible, te mando un enorme abrazo hasta el cielo y que brillaras tanto como la estrella que fuiste, siempre serás mi mayor admiración y ejemplo TE AMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

fueron las palabras del hijo menor de Black Warrior.