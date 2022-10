Lula gana primera vuelta electoral; 30 de octubre se tendrá nuevo presidente

El expresidente de Brasil, Lula da Silva, se impone al actual mandatario del país sudamericano, Jair Bolsonaro, pero ninguno alcanzó más del 50%.

Regeneración, 2 de octubre del 2022. El líder de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, logró el 47,92% de los votos, mientras 43,64% del actual presidente brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro.

Asimismo, se indica que en tercera posición, Simone Tebet, quien logró 4,21% de los sufragios, Ciro Gomes, con el 3,05%.

Este domingo fueron llamado a participar en las urnas, 156 millones de brasileños, quienes fueron convocados.

Lula da Silva se impone ante el actual presidente de Brasil, sin embargo, tendrá que presentarse a segunda vuelta, el próximo 30 de octubre.

De acuerdo con las últimas encuestas posicionaron al expresidente como el favorito para ganar la presidencia de Brasil; los sondeos le daban una ventaja de entre 6 y 14 puntos, por lo que, posiblemente podía ganar en la primera vuelta.

Este domingo las mesas de votación en la capital del país, Brasilia, cerraron a las 17:00 horas; sin embargo, en algunos lugares las filas eran enormes, por lo que, las mesas tuvieron que cerrar más tarde.

Jair Bolsonaro puso nuevamente en duda la fiabilidad de las urnas electrónicas y se negó a responder si reconocerá los resultados electorales.

“Tanta gente en la calle apoyándonos, lamentablemente no lo vieron en la prensa. Es parte de las reglas del juego. Lo que cuenta es Datapueblo (an alusión a la encuesta de Datafolha, que lo situaba 14 puntos por detrás de Lula). ¿Elecciones limpias? No hay problema. Que gane el mejor”, indicó.

Mientras que el candidato de izquierda, Da Silva, votó en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo.

“Este país necesita recuperar el derecho a ser feliz». «No queremos más discordia, queremos un país que viva en paz”, indicó.