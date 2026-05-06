Marco Rubio y el Papa Analizan Crisis de Cuba

El secretario estadounidense se reúne con el Papa para discutir la situación de Cuba, mientras crecen temores sobre una intervención militar

Regeneración, 5 de mayo de 2026.– El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó su próximo encuentro con el Papa León XIV en la ciudad de Roma.

La política exterior hacia la isla de Cuba será el eje central de las conversaciones programadas para este jueves.

Rubio describió a la nación caribeña como una amenaza latente debido a su cercanía con las costas estadounidenses.

“Tenemos 90 millas de nuestras costas a un Estado fallido”, declaró el funcionario ante los medios de comunicación.

Bajo este panorama, el secretario enfatizó que la isla sirve actualmente como refugio para diversos adversarios internacionales peligrosos.

El funcionario cubanoestadounidense aseguró que el gobierno de Donald Trump no permitirá que la situación actual continúe sin cambios.

“Es un estatus quo inaceptable y lo estaremos abordando”, puntualizó Rubio con firmeza durante su intervención pública.

La administración busca redefinir la relación con el Vaticano para gestionar la creciente crisis humanitaria en el Caribe.

Versiones encontradas sobre sanciones y mediación

Por su parte, el Vaticano intenta mediar entre ambas naciones para evitar una escalada de violencia en la región.

Informes recientes sugieren que las autoridades cubanas pidieron a la Iglesia presionar por el alivio de las sanciones.

El diario Wall Street Journal reportó que la Santa Sede busca disuadir a Trump de usar la fuerza militar.

“Altos funcionarios cubanos han solicitado al Vaticano presionar a Estados Unidos”, señaló el influyente rotativo en sus páginas.

En concordancia con lo anterior, Rubio negó rotundamente la aplicación de un embargo contra los envíos de petróleo cubano.

El secretario responsabilizó directamente a la dirigencia de la isla por el colapso económico y la escasez generalizada.

“Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente”, acusó el canciller durante la sesión informativa oficial.

A pesar de estas críticas, el gobierno estadounidense afirma trabajar con la Iglesia para entregar asistencia humanitaria básica.

Preocupación legislativa por acciones militares

Mientras tanto, legisladores demócratas expresan un temor creciente ante una posible estrategia de derrocamiento del régimen cubano.

La reciente visita de Rubio al Comando Sur en Florida intensificó los rumores sobre planes de invasión armada.

El propio presidente Trump bromeó sobre una capitulación inmediata de la isla ante la presencia de un portaaviones estadounidense.

“Estaremos tomando a Cuba casi inmediatamente”, comentó el mandatario durante un evento político celebrado en Palm Beach.

Para finalizar, senadores opositores advirtieron que el presidente busca consolidar su legado mediante el cambio forzado de regímenes.

Sheldon Whitehouse sugirió que Cuba es un objetivo lógico para la actual expansión del peso militar de Washington.

“Cuba es un lugar perfectamente lógico para que él entre y la tome”, sentenció el legislador demócrata.

La tensión diplomática alcanza niveles críticos mientras el mundo observa los resultados del diálogo en el Vaticano esta semana.