Guanajuato: 11 Homicidios en Irapuato y León

La Fiscalía de Guanajuato reporta 11 asesinatos en cinco municipios. Irapuato encabeza la cifra de víctimas por disputas de cárteles

Regeneración, 5 de mayo de 2026.– Una nueva ola de violencia sacudió diversos municipios del estado de Guanajuato durante este pasado lunes.

La Fiscalía General del Estado confirmó el asesinato de once personas en ataques armados directos.

Irapuato concentró casi la mitad de las víctimas registradas en todo el territorio estatal.

Los crímenes ocurrieron en colonias populares bajo un ambiente de alta tensión constante.

Dicha jornada violenta abarcó los municipios de Irapuato, León, Celaya, Yuriria y también la zona de Silao.

La dependencia estatal detalló que todas las agresiones fueron perpetradas con armas de fuego.

La Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para dar con los autores de estos lamentables hechos.

Personal pericial recolectó evidencias en cada una de las escenas del crimen reportadas.

Focalización del conflicto en Irapuato

En la ciudad de Irapuato, cinco hombres perdieron la vida en dos eventos distintos y simultáneos.

Las colonias Bernardo de Cobos y Villas de San Cayetano fueron los puntos de los ataques.

La fuerte disputa entre cárteles rivales mantiene a este municipio como uno de los más peligrosos.

Los grupos criminales Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación mantienen una guerra abierta.

Sobre este escenario, la autoridad confirmó que todas las víctimas de Irapuato han sido plenamente identificadas.

Los constantes ataques a negocios por presuntas extorsiones agravan la crisis de seguridad en la región.

Irapuato enfrenta un panorama crítico debido al control territorial que buscan las organizaciones delictivas.

La presencia de fuerzas federales no ha logrado mitigar los ataques directos contra la población.

Reporte de víctimas en municipios aledaños

Por otro lado, la ciudad de León registró dos asesinatos en las colonias Lomas de La Selva y Los Naranjos.

En el municipio de Silao, dos hombres fueron privados de la vida dentro del fraccionamiento Las Arboledas.

La violencia se extendió de forma coordinada hacia el sur y centro de la entidad federativa.

Celaya y Yuriria reportaron un homicidio cada uno, cerrando la trágica cifra de la jornada.

Ante estos eventos, la población civil manifiesta un temor creciente por la inseguridad en las vías públicas.

El Gobierno de Guanajuato no ha emitido un posicionamiento adicional sobre operativos especiales de refuerzo.

Las investigaciones ministeriales continúan activas para esclarecer el móvil de cada ejecución violenta.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles sobre las detenciones.