“Me molesta mucho tu hipocresía y simulación”; Epigmenio exhibe a Ciro

Lo que se ha convertido en el miércoles de exhibidas, hoy Epigmenio Ibarra barrió con el brother de brothers, Ciro Gómez Leyva.

RegeneraciónMx, 20 de julio de 2022. Otro miércoles de exhibidas llegó y es Epigmenio Ibarra en su colaboración semanal con Ciro Gómez Leyva quien pone las cosas en su lugar.

En el programa de Radiofórmula, el periodista y productor encaró al llamado hoy en día como ”brother” de Alito Moreno sobre su molestia al hablar de que Felipe Calderón es el responsable de la crisis de inseguridad.

“Si vas a hablar con la gente, sabrás que edad tienen. No podemos olvidar la realidad. Sabes que me molesta la hipocresía y simulación. Tú hipocresía y simulación, ese si me molesta”, dijo Epigmenio.