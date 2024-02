“Me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”; AMLO desestima reportajes en su contra

AMLO estuvo en Sinaloa con el gobernador, Rubén Rocha Moya, donde se refirió a la campaña negra que lo trata de vincular con el crimen organizado.

RegeneraciónMx, 23 de febrero del 2024. Este día el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desestimó las acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Luego de la publicación de dos reportajes en medios de Estados Unidos, donde se trata de vincular al presidente de México con miembros del crimen organizado.

Y es que, se acusa a AMLO de haber recibido financiamiento a sus campañas presidenciales del 2006 y 2018.

Por lo que, el mandatario mexicano indicó que pese a las calumnias que existen en su contra, “Me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”, dijo.

Durante la inauguración del Acueducto Picachos-Concordia, el presidente se refirió a la polémica que se desató desde hace unos días por los reportajes.

Pues indicó que en su vida se ha conducido con honestidad y descartó que la campaña sucia en su contra le pueda afectar.

“Eso puede aplicar en otros casos, cuando no hay principios, cuando no hay ideales; pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, por eso me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”, dijo AMLO.