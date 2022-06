Meseros arremeten contra Pablo Montero por tener que pagar sus deudas en restaurantes

De acuerdo con las declaraciones de Pablo Montero se negó a pagar dicha cuenta, ya que iba con un grupo de amigos que pretendían que él cubriera todo

Regeneración 11 junio 2022. El cantante Pablo Montero estuvo envuelto en la polémica hace unos días debido a que trascendió en redes sociales que se fue de un restaurante sin pagar la cuenta.

«Yo fui un rato, con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí y yo les dije, yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas”, señaló el cantante.

Agregó que como es persona pública se aprovechan las personas y quieren que pague las cuentas.

Sin embargo, ahora en redes sociales supuestos meseros han acusado al cantante de haberse ido de diferentes restaurantes sin pagar la cuenta.

Los empleados señalaron que han tenido que cubrir las deudas de Pablo Montero pues es una de las reglas de los restaurantes.

De acuerdo con los dueños de los restaurantes los empleados le permiten salir al cantante sin pagar la cuenta.

Mediante la plataforma de TikTok se publicó un video en el que informan lo que sucedió el pasado 30 de mayo cuando el cantante se fue sin pagar del restaurante, Au Pied de Cochon, de Hotel Presidente.

En dicho video publicaron varios comentarios quejándose de la situación y acusaron al cantante de irse sin pagar la cuenta de varios lugares.

«En Polanco me hizo lo mismo, fueron siete mil y me tocó pagar eso en tres pagos», «En Guadalupe, Nuevo León dejó una cuenta de nueve mil pesos, dijo que iba a fumar y ya no regresó, el problema fue para uno que es mesero», fueron algunos comentarios.