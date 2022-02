Mexicana violentada en Qatar sería condenada a 100 latigazos

Paola Schietekat, una mexicana que fue víctima de violación en 2021, podría enfrentar una condena de 100 latigazos tras ser acusada por tener una relación fuera del matrimonio

Regeneración, 15 de febrero de 2022. Una mexicana que fue agredida sexualmente por un conocido durante su estancia en Qatar, podría ser condenada a 100 latigazos.

Se trata del caso de Paola Schietekat, una mujer que se fue a trabajar a Qatar en la Supreme Committee for Delivery and Legacy, organización encargada del mundial de futbol.

A través de una carta publicada en algunos medios de comunicación la mexicana externó que a principios de junio del 2021 fue violada al interior de su departamento por uno de sus compañeros de trabajo.

Durante la carta, la mexicana señaló que a pesar de que estaba en Doha, una de las ciudades categorizadas como de las más seguras del mundo.

«El 6 de junio de 2021 me encontraba trabajando en Qatar como economista conductual en el Supreme Committee for Delivery and Legacy, entidad responsable de organizar el mundial de 2022. Esa noche, un conocido, que consideré amigo, de la comunidad latina en Doha se metió a mi departamento en la noche, mientras yo dormía»