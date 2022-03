Estos son los mexicanos nominados a los premios Oscar 2022

Los premios Oscar contarán con la presencia del talento mexicano que buscará traer la estatuilla más importante del cine

Regeneración, 25 de marzo de 2022. Este 27 de marzo se llevará a cabo la entrega número 94 de los premios Oscar, donde los mexicanos estarán presentes para poner al país en lo más alto del cine.

Este 2022 se llevarán a cabo los premios a lo mejor del cine desde el Dolby Theater en Los Ángeles, será de manera presencial por lo que la espera de la ceremonia ha sido de las más emocionantes para los cinéfilos.

Ahora bien, como cada año, la posibilidad de que más mexicanos sean condecorados con la estatuilla de la Academia de Hollywood.

A continuación te damos a conocer quienes son los mexicanos que han sido nominados al Oscar 2022 en sus diferentes categorías.

Guillermo del Toro

El mexicano Guillermo del Toro estaría arrasando durante la entrega 94 de los Oscar debido a que cuenta con cuatro nominaciones derivadas de su película ‘El callejón de las almas pérdidas‘.

Del Toro está nominado en las categorías Diseño de vestuario, Cinematografía, Diseño de producción y Mejor película.

‘El callejón de las almas pérdidas’ es una cinta de suspenso que se sitúa en Nueva York durante la década de los 40, donde un estafador se une a una vidente y a un mentalista para robarle a un millonario.

Esta cinta está basada en la novela del mismo nombre, escrita por William Lindsay Gresham.

Carlos López Estrada

Otro mexicano que está presente en la lista de nominaciones es Carlos López Estrada, quien recibió una nominación en la categoría de Mejor película de animación.

López Estrada está nominado por su trabajo como director en la película ‘Raya y el último dragón‘ de Walt Disney Studios.

El hijo de la productora Carla Estrada competirá contra películas como ‘Luca‘, ‘Encanto‘, ‘Flee‘ y ‘The Mitchells vs. the Machines‘.

Más nominados al Oscar 2022

Uno de los largometrajes que también se ha convertido en las favoritas de los amantes del cine es la adaptación estadounidense de ‘CODA‘.

En esta cinta participó el actor Eugenio Derbez, quien no logró ser nominado como Mejor actor de reparto, sin embargo, CODA cuenta con tres nominaciones, incluyendo la categoría Mejor película.