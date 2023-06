¡México se lleva el oro! Alan Cleland se convierte en campeón mundial del surf

El mexicano Alan Cleland, se llevó la presea de oro y clasificó para los próximos Juegos Panamericanos que se llevaran a cabo en Chile.

Regeneración Mx, 9 junio 2023. Con una puntuación de 9.73 en la final en los ISA World Surfing Game, el mexicano, Alan Cleland logró obtener la presea de oro en las playas salvadoreñas La Bocana y El Sunzal.

Con este triunfo también logró clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde se perfila como uno de los favoritos y donde competirá con el también mexicano Sebastián Williams, el canadiense Cody Young y los peruanos Lucca Mesinas y Miguel Tudela.

“Significa todo. Es algo por lo que he trabajado y he invertido mi tiempo desde que comencé a surfear y algo que quería. Es algo por lo que me esforcé, soñé, puse todo mi trabajo en ello. Se hizo realidad y no puedo dejar de sonreír. Estoy agradecido”, expresó Alan Cleland.