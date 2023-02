Michelle Rodríguez responde a críticas por posar en portada de revista

Con un video, Michelle Rodríguez respondió a las críticas gordofóbicas que se suscitaron tras su aparición en la portada de la revista Marie Claire.

Regeneración Mx, 3 febrero 2023. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, Michelle Rodríguez respondió a los comentarios gordofóbicos que recibió en sus redes sociales tras aparecer como portada de la revista de moda Marie Claire.

“Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto, este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños, este cuerpo me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, ama y abrazar a los que amo, reconozco mis defectos y los abrazo, no solo los físicos», señaló la actriz.