Monero Hernández rechaza entrevista con Latinus; los exhibe por ser un medio «deleznable»

“Monero” Hernández señaló que sería una incongruencia ser entrevistado en Latinus, que es para él un medio deleznable y con intenciones que desaprueba.

Regeneración, 7 de junio del 2022. El caricaturista político, Monero Hernández, dio a conocer que decidió no aceptar la invitación de Latinus para participar en uno de sus programas.

A través de su cuenta de Twitter, el colaborador de “El Chamuco y los hijos del averno”, compartió los motivos para desechar la invitación.

En una imagen, se indica de forma precisa el motivo que lo orilla a no aceptar la invitación del medio en el que participa Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo.

“Muchas veces me he declarado públicamente que Latinus me parece un proyecto político deleznable disfrazado de medio periodístico”, señala

Asimismo, destaca su falta de respeto por las dos principales figuras del medio, que son Loret de Mola y Brozo; “Y todo el entramado de su financiamiento revela una clara intención política que yo repruebo”.

Por lo que, destaca que sería incongruente de su parte asistir a dicho programa que siempre ha sido blanco de sus críticas.

Y es que, Monero Hernández señaló que la invitación de Latinus era: “insoltin an onacceptabol”.

El caricaturista señaló que la invitación era para una “entrevista” y no para debatir y contrastar ideas sobre los temas que se tratarían.

Latinus es un medio claramente opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la llamada 4Ta Transformación; de acuerdo con investigaciones, el medio es financiado por gente cercana al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Así como la familia del exgobernador de Tabasco y excandidato del PRI a la presidencia, Roberto Madrazo.