Monreal es exhibido por morenistas en informe del senador Navor Rojas, hasta rechifla hubo

Ricardo Monreal fue abucheado en Hidalgo, en medio de los señalamientos de traición por mantener acuerdos con la oposición.

Regeneración, 5 de diciembre del 2022. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, fue abucheado por integrantes de su propio partido.

Durante su visita a Hidalgo, el legislador participó en un evento en donde no fue bien recibido por los asistentes; por lo que, Monreal señaló que el abucheo fue coordinado por el delegado de los Programas del Bienestar, Abraham Mendoza Zenteno.

Sin embargo, Ricardo Monreal hizo un llamado a la unidad para evitar que continuaran los gritos en su contra.

“Esta furia no permite ver hacia adelante (…) la arrogancia, esta soberbia, piensan que ya se resolvió la elección del 24, están equivocados, si no estamos unidos, estamos en riesgo de no ganar el 24”.

Fue entonces que el legislador, le pidió al delegado que no actuara de esa forma pues no le hacía bien al país.

“No actúen con arrogancia, no actúen con soberbia; joven Abraham de la delegación de aquí de Desarrollo Social, no actúen así, les hacen mucho daño al país”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado para que se respete la decisión de quien será el o la que encabece la candidatura presidencial en el 2024.

“Y que ustedes decidan con libertad quién debe de ser el que encabece la decisión del pueblo; por eso les digo, el pueblo decide y yo me someto a él; pero ustedes no me expulsen del pueblo al que yo pertenezco”.

Además, aseguró que aunque sabía que iba a suceder algo así, no llevó a ningún acarreado al evento.

“Y a pesar de que sabía que iba a estar aquí, les di la cara. Llegué solo, no traigo acarreados, no traigo pandilla, no traigo invitados, vengo solo”.