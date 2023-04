Muere el actor Andrés García a los 81 años

El actor, Andrés García, murió tras semanas de encontrarse delicado de salud debido a la cirrosis hepática que padecía.

Regeneración Mx, 4 abril 2023. Andrés García murió a los 81 años, después de pasar semanas delicado de salud y sin poder caminar por la cirrosis hepática que lo aquejaba, esto de acuerdo con las actualizaciones sobre el estado de salud del actor que su esposa daba a sus seguidores.

El actor padeció cáncer y leucemia en diferentes etapas de su vida, pero logró vencerlos, sin embargo, fue la cirrosis hepática la que hizo al actor debilitarse y padecer durante los últimos años de su vida.

“Probé de todo y sin medida, de todo… el tequila, el perico, tampoco era puro tequila. Tomaba tequila, whisky, vodka y cuba en una sola sentada, yo he cometido muchos excesos… Entre los 20 y los 25 años me dieron a probar la cocaína y me gustó… pero a la larga lo que echa a perder el hígado es la cocaína. Ya hace un rato que la dejé”, expresó el actor cuando anunció su diagnóstico.