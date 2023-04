Cuauhtémoc Blanco dice que es el mejor jugador de la historia, “mejor que Hugo y Chicharito”

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, señaló durante una entrevista haber sido mejor jugador que Hugo Sánchez y el Javier Hernández.

Regeneración Mx, 4 abril 2023. Tras concluir la ceremonia de entrega de la Unidad Deportiva Huitzilac, el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue cuestionado por la prensa sobre si se consideraba el tercer mejor jugador de México.

A lo que el exfutbolista respondió señalando que se considera superior a sus colegas Hugo Sánchez y Javier ‘Chicharito’ Hernández, a pesar de que ambos jugadores han tenido una carrera más destacada en el fútbol europeo.

“Cómo crees, yo me siento mucho mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente”, declaró el exfutbolista.

Además, aprovecho la ocasión para recordar ante las cámaras una parte de su carrera y reiterar que no se trataba de su opinión, sino de una opinión popular.

“Yo no me comparo con Chicharito ni con Hugo. Cada uno hizo su historia y pues pregunten…yo califiqué a la selección a dos mundiales. Estábamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros, pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se lo dejo a la gente, no lo digo yo”, declaró Cuauhtémoc Blanco.

🗣️ Cuauhtémoc Blanco: Fui mejor que Hugo Sánchez y que Chicharito Hernández 🇲🇽



¿Coinciden con el exjugador de la Selección Mexicana? 🤔👇 pic.twitter.com/AM4HCvY4Bh — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 4, 2023

Redes tunden a Cuauhtémoc Blanco tras sus declaraciones

Las declaraciones del futbolista no pasaron desapercibidas para los internautas, quienes comentaron que en definitiva estaba equivocado y que no podía sentirse superior a ninguno de los dos jugadores.

Incluso llegaron mencionar que gran parte de la carrera del exfutbolista se trató de una cuestión de suerte, mientras que la de sus colegas es una cuestión de integridad fuera y dentro de la cancha.