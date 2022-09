Muere el escritor español Javier Marías

Javier Marías, autor de «Los enamoramientos» murió a los 70 años de edad en Madrid a consecuencia de una neumonía

RegeneraciónMx.- El multipremiado autor de “Corazón tan blanco”, “El monarca del tiempo” y “Tu rostro mañana”, eterno candidato al Nobel de Literatura, falleció en Madrid a los 70 años.

Javier Marías, uno de los más grandes escritores españoles, falleció en Madrid tras sufrir complicaciones por una neumonía que lo mantenía internado, en coma, en la capital española desde hacía un mes.

Javier Marías escribió 16 novelas, 4 libros de cuentos, literatura infantil y se publicaron más de una veintena de obras de su producción periodística y ensayística. Y si bien su nombre siempre aparecía en la lista de candidatos al Premio Nobel, el galardón le fue esquivo como también el Cervantes. Sus libros han sido traducidos a 46 idiomas y han vendido casi nueve millones de ejemplares en 56 países, según la página web de Alfaguara.

“Con enorme tristeza, desde Alfaguara y en nombre de su familia, lamentamos comunicar que esta tarde ha fallecido en Madrid nuestro gran autor y amigo Javier Marías, aquejado de una neumonía que padecía desde hace algunas semanas y que se complicó en las últimas horas”, indicó la editorial en un comunicado.

Incluso llegó a quitarle importancia a los escritores: “Casi ningún escritor es indispensable para la historia y el devenir del mundo. Si no hubiera existido Tolstoi no pasaría gran cosa. Si no hubieran existido Dostoievski y Flaubert, tampoco. Hay muy pocos imprescindibles y uno de ellos es Shakespeare. El mundo tal como lo entendemos y lo vivimos sería otro sin la existencia de Shakespeare”.

Hijo de Julián Marías, filósofo y también miembro de la Real Academia, y de la escritora Dolores Franco Manera, el autor creció en EE.UU., donde su familia se había afincado luego de ser perseguidos por el franquismo.

Ya de regreseo en España, donde se recibió en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, escribió su primera novela, Los dominios del lobo, a la que le seguirían Travesía del horizonte, El monarca del tiempo, pero no sería su propia literatura por lo que comenzaría a ganar notoriedad, sino por su traduccipon de La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne, por la que ganó el Premio de traducción Fray Luis de León.

Marías, que decía que sólo escribía