Muere Lisa Loring, la primera actriz en interpretar a Merlina Addams

Lisa Loring quien interpretara a Merlina Addams en la década de los sesentas murió a los 64 años de un derrame cerebral, informó su familia.

Lisa Loring

Regeneración Mx, 30 enero 2023. La actriz Lisa Loring, la primera actriz en dar vida a la hija de los Locos Addams, murió el pasado sábado 28 de enero a los 64 años de edad, informó su familia

Durante la primera adaptación televisiva de la Familia Addams en 1964, Lisa consiguió con apenas cinco años interpretar a Merlina y ser un referente para nuevas interpretaciones, tal como lo señalara Jenna Ortega, la más reciente de las intérpretes de este personaje.

De acuerdo con una entrevista ofrecida a The Hollywood Reporter, su hija Vanessa Foumberg detalló que murió en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank por complicaciones de un derrame cerebral derivado de la presión arterial alta.

“Se fue en paz con sus dos hijas [Vanessa y Marianne] cogidas de la mano” Añadió para el medio estadounidense.

Lisa Loring como Merlina Addams

Como su amiga Laurie Jacobson lo señalara en un mensaje de despedida: “Lisa está incrustada en el tapiz de la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Merlina Addams”.

La serie televisiva de los Locos Addams fue transmitida de 1964 a 1966 y conto con 64 capítulos, dada la corta edad de Lisa cuando comenzó en el mundo de la actuación, señalo en algunas entrevistas que ella tenía que memorizar las líneas, pues aún no sabía leer.

Actualmente el único sobreviviente del elenco original tras la muerte de Lisa es John Astin con 92 años es quien dio vida al patriarca de la familia Addams.

Lisa señaló en varias ocasiones que tanto John como Carolyn Jones fueron como sus verdaderos padres fuera de las cámaras, “No pudieron escoger un elenco mejor, un equipo mejor”.

En 1977 el elenco se volvió a reunir para grabar la película Halloween with the New Addams Family que tuvo buena aceptación dentro del público de la época y sirvió para catapultar de nuevo a Lisa con papeles en varias películas de terror.