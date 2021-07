Una mujer murió de manera trágica mientras disfrutaba del karaoke de un club nocturno

El video del accidente fue captado por cámaras de seguridad del lugar

Regeneración, 11 de junio de 2021. Una mujer de 35 años de edad murió aplastada por enormes pantallas de karaoke mientras disfrutaba de su festejo de cumpleaños.

El terrible accidente fue captado por las cámaras de seguridad del club nocturno donde se estaba realizando la celebración de cumpleaños.

De acuerdo con información de The Daily Mail, la situación se registró en Rusia, en el Gallery Club.

La mujer identificada como Tatiana Pokhorenko estaba en compañía de sus amigos, con quienes celebraba su cumpleaños. Sin embargo, ella no sabía que se trataba de su último día con vida.

The Daily Mail informó que la mujer estaba justo debajo de una estructura que cargaba unas pantallas del karaoke, dicha pieza consta de un peso de 200 kilos.

Por otra parte, el video que circula en redes sociales muestra que la mujer estaba bailando y disfrutando del karaoke.

Sobre ella estaba una estructura que subía y bajaba mientras sostenía 6 pantallas que colgaban del techo a una altura de 7 metros aproximadamente.

En el material se puede ver que las personas que estaban en el lugar se sorprendieron y corrieron para retirar la estructura.

Las imágenes muestran que la joven quedó tumbada en el suelo, por lo que los asistentes llamaron a una ambulancia, pero cuando arribó al lugar, la mujer ya no tenía signos vitales.

El dueño del club nocturno, el señor Semen Kopaigora fue acusado por provocar la muerte de Tatiana Pokhorenko por negligencia.

Debido a la situación, las autoridades sancionaron al dueño del club, quien se declaró culpable, por lo que le concedieron 3 años de suspensión.

