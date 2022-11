Mujer dice que AMLO les va quitar la credencial del INE y redes se burlan

Una mujer acudió a la manifestación de la Ciudad de México para defender su credencial de electoral, del presidente, López Obrador.

Regeneración, 13 de noviembre del 2022. Este domingo se llevó a cabo la marcha en defensa de los privilegios del Instituto Nacional Electoral (INE) en diferentes partes del país.

Sin embargo, la que se realizó en la Ciudad de México, fue una de las que contó con mayor número de asistentes.

A través de redes sociales circulan video en donde se exhibe como muchas de las personas que iban a la manifestación, desconocen la Reforma Electoral.

Un video en el que participa una colaboradora de Carlos Alazraki, para Atypical Tv, se pregunta a una mujer por qué asiste a la marcha; a lo que le responde, que está en contra de la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Y quisiera yo hacerle una pregunta, ¿por qué está defendiendo al INE?”, le preguntan a la mujer.

Sin embargo, la respuesta de la mujer causó la risa de las personas a través de redes sociales, pues señaló que el presiente busca desaparecer la credencial de elector.

“Porque pues es una identificación oficial, donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano. Para, para eso estoy aquí, porque pues, no es derecho que él lo quite, no tiene ese derecho y no se lo damo”.

Sin embargo, usuarios de redes sociales se burlaron de los asistentes a la marcha a quienes llamaron “borregos”.

“Ay Dios santo y esta es la gente que nos acusa de que los chairos no tenemos educación?”, escribió un usuario.

Ay Dios santo y esta es la gente que nos acusa de que los chairos no tenemos educación? https://t.co/Gu8HM2tjnF — Vic (@Vic47062820) November 14, 2022

“Que alguien les explique que la gente fue a defender su INE, su credencial de elector”, escribió otra persona.

Híjole la derecha diciendo que la gente fue a la marcha a defender al Lencho y al @INEMexico y no, que alguien les explique que la gente fue a defender su INE, su credencial de elector 👇🤭😅🤣🤣🤣 https://t.co/3B2WeQVZLW — Mónica O. abogada (@Monicao2712) November 14, 2022