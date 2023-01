Mujer es hospitalizada por utilizar extensiones de pestañas

Una mujer tuvo que ser hospitalizada tras aplicarse unas extensiones de pestañas; la afección le dejó secuelas en el crecimiento de sus pestañas naturales

Regeneración, 2 de enero de 2022. Una mujer, fanática de aplicarse extensiones de pestañas, terminó en el hospital debido al uso constante de este procedimiento de belleza.

La mujer, identificada como una enfermera brasileña de nombre Váleria Campos, tuvo que ser hospitalizada por una fuerte infección en los párpados, según información de la cadena BBC.

Campos contó que comenzó a sentir molestias similares a las de una alergia, pero hizo caso omiso a los síntomas porque no esperaba que los mismos materiales que le habían aplicado meses atrás fueran a afectarla.

Por lo anterior, Váleria esperó algunos días para determinar si se trataba de un problema de salud o si sólo era una reacción momentánea.

«El profesional usó los mismos materiales a los que ya estaba acostumbrada. Pero con el paso de las horas, el ojo se me hinchó y me dolía cada vez más», rememoró la mujer.

Mujer fue hospitalizada por usar extensiones de pestañas

Al darse cuenta de que la molestia ya no le permitía abrir los ojos, tuvo que acudir de emergencia con un médico en el hospital Belo Horizonte en Brasil. En dicho lugar, se le sugirió a Váleria ser atendida por un oftalmólogo lo antes posible.

«Apenas pude dormir esa noche, eran las 3 am cuando desperté y no podía abrir los ojos. Según el médico, yo tenía una infección, pero no sabía si era por el pegamento o por las pestañas sintéticas que usaba».

Debido a la infección, la mujer requirió un tratamiento con antibióticos para dejar de presentar los síntomas, además del retiro de las extensiones de pestañas, el cual pudo obtener un día después con la persona que se las aplicó.

Al final de la medicación, Váleria Campos pudo recuperar la visión, sin embargo, perdió sus pestañas naturales debido al procedimiento cosmético.

«El número de pestañas que tengo ha disminuido porque he tenido mucha caída de mis pestañas naturales», testificó la mujer.