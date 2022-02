Mujer pide prestado un vestido de XV años para su hija; usuarios le apadrinan todo

Una mujer utilizó su cuenta de Facebook para pedir prestado un vestido de XV Años para su hija y la comunidad se mostró solidaria con más regalos para la quinceañera

Regeneración, 14 de febrero de 2022. Las fiestas de quince años se caracterizan por ser grandes y contar con diversos símbolos que las jovencitas requieren para celebrar a lo grande sus cumpleaños.

Como consecuencia, algunas familias mexicanas acostumbran a contar con padrinos de los obsequios como vestido, arreglos florales, bailes y hasta del salón de fiestas.

Sin embargo, no todas las adolescentes tienen la oportunidad de contar con todo lo necesario para festejar sus XV años a lo grande.

Por ello, algunos padres de familia hacen hasta lo imposible por hacer sus fiestas y no dejar pasar desaperciba una fecha tan importante para sus hijas.

Ejemplo de lo anterior, una mujer utilizó su cuenta de Facebook para pedir un vestido de XV Años prestado y así poder celebrar el cumpleaños de su hija.

Esta situación se registró en el grupo de Facebook Gente de Tetlán, donde la usuaria Claudia Luz Chavarin explicó que por problemas familiares no había podido celebrar a su hija.

«Buenas noches, disculpen ¿Alguien que me pueda prestar o regalar un vestido de XV Años? (…) porque mi familia me va a ayudar a festejarle a mi hija. No pude festejarle porque su hermano falleció, puedo regresarlo si gustan es para el día 5 de marzo (…) Muchas gracias»