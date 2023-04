Murillo Karam a proceso, ahora por tortura y desaparición forzada

Audiencia de 11 horas. Fiscalía presenta 80 pruebas contra Murillo Karam. Prisión preventiva por riesgo de fuga. Todo relacionado al caso Ayotzinapa

Regeneración, 22 de abril de 2023. El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue vinculado a proceso por un juez federal.

Lo anterior, luego de una audiencia de más de 11 horas en la que es la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de cometer tortura, desaparición forzada.

y, además de coalición de servidores públicos con relación a la desaparición e investigaciones del caso Ayotzinapa.

Karam

Y es que se acusó al exfuncionario federal de permitir la tortura y desaparición forzada de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”.

Cabe destacar que Rodríguez originalmente fue señalado de formar parte del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, pero que hoy está absuelto.

Así se narra que la audiencia estuvo a cargo del juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Seguidamente se indica que tras la detención de “El Cepillo” en 2014, Murillo Karam supo de su tortura durante los interrogatorios.

Esto para obtener información acerca del paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Denuncia

Por otra parte, se destaca que Rodríguez Salgado denunció directamente al exprocurador que había sido víctima de tortura.

Lo anterior, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) durante su detención.

Sin embargo, al conocer de estos hechos, Murillo Karam hizo caso omiso y le pidió seguir “cooperando” con las autoridades.

E incluso, declarar ante el juez lo que le pedían los agentes de seguridad, ya que de lo contrario lo asesinarían junto con su familia.

Torturas

Por otra parte se señala que las torturas, que consistieron en golpes, ruptura de meniscos y choques eléctricos en los testículos.

Además, según la Fiscalía el torturador fue Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, policías federales y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Esto, luego de ser detenido en un cateo en un domicilio de Morelos en diciembre de 2014.

Y es que ante Murillo Karam, el Cepillo acusó:

-“Ése señor fue una de las personas que me torturó. Le dije que me habían golpeado y no hizo nada. Me ordenó qué es lo que tenía que declarar. Ese señor me arruinó la vida y la de mi familia”.

Además, agregó:

-“Desde entonces sigo yendo a terapia. Yo no vengo a causarle un daño a ese señor, yo quiero justicia”.

Así dijo por videoconferencia.

Videos

Seguidamente se indica que se trata de la segunda acusación contra Karam por el Ayotzinapa.

A la que se hace referencia en la audiencia, se basa en unos videos que datan de 2014 en los que se observa cómo se desarrolla el interrogatorio en contra de “El Cepillo”.

E incluso, uno de ellos incluso difundido en redes sociales en 2020, donde aparece sin playera y con una bolsa en la cabeza.

Por su parte la defensa de Karam dijo que los videos fueron modificados en diferentes ocasiones, que no se resguardó correctamente la cadena de custodia al permitir que se filtraran.

E incluso que a pesar de ser el titular de la entonces Procuraduría, Jesús Murillo Karam no tenía conocimiento de las torturas efectuadas por sus subalternos en instalaciones de la SEIDO.

Sin embargo, con la información actual, hay evidencia que demuestra que sí estaba enterado de los actos de tortura y la desaparición forzada.

Proceso

Por ello, determinó vincularlo a proceso por ambos delitos, mientras que descartó hacer lo mismo respecto a la coalición de servidores públicos.

Esto último, porque desde su punto de vista no se acreditó este tipo penal.

Además, le dictó prisión preventiva ante el posible riesgo de fuga.

Finalmente, tras el fallo, el abogado del exprocurador Murillo Karam se dijo descontento y que impugnará las 80 pruebas presentadas contra su cliente.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.