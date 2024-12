Ni bomba, ni dron: Estallido de tanque de gasolina: Seguridad de Sinaloa

Sinaloa: Se localizaron restos de dron. Pudo usarse para seguimiento a camioneta, en la que se halló rifle Barrett-50 y púas de acero para ponchar llantas

Regeneración, 3 de diciembre de 2024. El secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez descartó que explosión en el poblado de la Limita de Itaje, municipio de Culiacán, Sinaloa; haya sido provocado por un coche bomba o un artefacto tipo dron.

Sinaloa

Y es que el funcionario en conferencia de prensa dijo que el origen de la explosión fue porque al incendiarse una camioneta se quemó el tanque de gasolina el cual provocó la explosión.

“Descartamos que se trate de un coche bomba porque al interior del coche donde está el tanque de la gasolina, al momento de que se incendia la camioneta lo que va a incendiarse es la gasolina; y si no se apaga lo que hace es detonar y provocar la explosión”.

“Tuve dos experiencias de explosiones de coche bomba, es diferente a lo que estamos viendo. Fue el tanque de la gasolina [lo que explotó] porque la cabina está completa».

Y, entonces, dijo que «no fue el dron tampoco ese estaba al exterior junto a las ponchallantas”.

A propósito, precisó la primera hipótesis es que se había tratado de un ataque con un artefacto tipo dron, es decir un vehículo aéreo a control remoto.

Lo anterior había descartado la anterior versión.

Cabe destacar que en las primeras versiones se manejó que había sido un ataque con un coche bomba.

Medios locales también reportaron que cerca del lugar se había encontrado un automóvil calcinado, lo cual habría motivado aquella hipótesis.

Sin embargo, autoridades estatales y federales continúan las investigaciones pertinentes, en medio de una ola de violencia que continúa azotando a la población de Culiacán desde hace meses.

Conferencia de prensa

Cabe restar que durante la conferencia de la Vocería del Estado externó que se encontró la parte delantera de la unidad motriz completa.

Subrayó que en el área donde se produjo la explosión de la unidad motriz, atribuido a su tanque de gasolina, se localizaron los restos de un dron.

Y como se indica arriba, el cual se presume pudo ser usado para dar seguimiento a la camioneta, en la que se encontró un rifle Barrett-50 y púas de acero para ponchar llantas.

El funcionario de seguridad externó que ahora compete a la Fiscalía General del Estado, en base a sus peritajes poder determinar el origen de la explosión de la camioneta pick up.

Y mismo que subrayó, por los indicios que se tiene, esta no fue destruida con el uso de drones.

Por otra parte, se destaca que la madrugada de este martes, vecinos de la zona de la Limita de Itaje, en Culiacán, Sinaloa se despertaron al escuchar varias detonaciones de armas de fuego.

Lo anterior, en una supuesta persecución entre vehículos y luego sintieron una fuerte vibración por una fuerte explosión.

Posteriormente arribaron los cuerpos de seguridad y auxilio.

Mañanera Sinaloa

Cabe destacar que al final de la conferencia matutina de Palacio Nacional, García Harfuch apuntó que explosión registrada durante la madrugada en Culiacán fue ocasionada por un artefacto tipo dron.

Esto es, «se descarta que haya sido un coche-bomba, al parecer es un artefacto tipo dron», señaló.

“Hay un vehículo incendiado, no hay heridos y no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas”, puntualizó.

Habitantes de Culiacán denunciaron en las últimas horas múltiples disparos y explosiones en varios puntos. Y es que pasada la medianoche se reportaron al menos dos explosiones, que derivaron en densas columnas de humo.

Incluso se indica que un vehículo explotó aproximadamente a las 3:30 h de este martes, luego de registrarse una balacera en la zona conocida como la Limita de Itaje.

Además portales señalan que vecinos de El Palmito, La Primavera, Tierra Blanca y las colonias 6 de Enero y Guadalupe dijeron haber escuchado las explosiones.

Levantones Sinaloa

A partir del 9 de septiembre, Fiscalía de Sinaloa reconoce un total de 406 personas privadas de la libertad.

A lo largo de casi 3 meses de violencia, la Fiscalía General del Estado reconoce 406 personas privadas de la libertad en la zona centro de Sinaloa.

Harfuch: 5 mil 333 detenidos por delitos de alto impacto. Decomisadas 57 toneladas de droga. En Operativo Enjambre Edomex, 24 funcionarios detenidos #RegeneracionMxhttps://t.co/eRYRjOp3cx — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) December 3, 2024

De acuerdo con datos oficiales de este organismo autónomo, el resultado de esta narcoguerra ha generado un total de 368 carpetas de investigación.

Y, de las cuales 50 víctimas han sido localizadas sin vida, principalmente en Culiacán.

La Fiscalía revela demás que permanecen sin ser localizadas un total de 186 personas.

Cabe recordar que desde el 9 de septiembre pasado en Sinaloa, principalmente zona centro del estado, padece una ola de violencia derivado de la pugna de dos facciones del cártel de Sinaloa.

La Estrategia Nacional de Seguridad da resultados. El promedio diario de víctimas por homicidio doloso se ha reducido entre 2018 y 2024 en un 18.2%. Con datos preeliminares al cierre de 2024 el promedio anual de víctimas por homicidio doloso alcanzó la menor cifra en 6 años. pic.twitter.com/aaPXrJ1jzE — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 3, 2024

