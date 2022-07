Niño se electrocutó en parque acuático de Cancún; personal evitó llamar a la ambulancia

De acuerdo con la familia del niño, el personal del parque acuático evitaba llamar a un ambulancia para que no se diera a conocer el caso

Regeneración 23 julio 2022. Un niño de 8 años sufrió una descarga eléctrica dentro de una de las albercas del parque acuático Ventura Park, localizado en la Zona Hotelera de Cancún.

De acuerdo con la familia del menor el personal del lugar evitaba llamar a un ambulancia para que no se diera a conocer el caso.

Sin embargo, la noticia se viralizó en redes sociales pues la mamá del niño denunció que a los empleados no les preocupó en absoluto atender al menor.

Agregó que tras la realización de una maniobra de reanimación el niño reaccionó y cuando la familia solicitó que llamaran a una ambulancia el personal de Ventura Park no quiso hacerlo.

Incluso señalaron que como el niño ya estaba consciente no era necesario llamar a la ambulancia pero el menor se quejaba de dolor intenso.

“Mi coraje fue que yo quería una ambulancia no la llamaron y les dije que dejaran a mi hijo y que me lo llevaba al hospital y no me dejaban tocarlo”, comentó la mamá.