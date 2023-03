Niño se lanza de segundo piso tras sufrir bullying; le habrían dicho que dejara de existir

Un nuevo caso de bullying se registró en una primaria de Veracruz, luego de que un menor saltara del segundo piso incitado por sus compañeros

Regeneración Mx, 29 marzo 2023. En una primaria de Veracruz se registró una movilización de los cuerpos de emergencia luego de que se reportara que un alumno víctima de Bullying, tomara la decisión de aventarse del segundo piso de la escuela.

Según lo reportado por medios locales, la decisión del menor se dio a raíz de las constantes burlas y acusaciones que recibía por parte de sus compañeros de la primaria Guillermo A. Sherwell, en la ciudad de Córdoba, lugar donde sucedió el incidente.

De acuerdo con lo dado a conocer por el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, quien se acercó a los padres de familia del menor para atender personalmente el caso, el menor estaba siendo acusado de robar 50 pesos de a maestra.

Además, menciono que el menor se encontraba en tratamiento psicológico desde hace ya bastante tiempo y que recibir estas acusaciones fue algo insoportable para él, aunado del acoso escolar que ya existía.

Tras haber sido atendido en primera instancia por los paramédicos, el menor fue trasladado a un hospital del IMSS donde descartaron lesiones en la cabeza, mediante una tomografía y daño pulmonar.

Solo se registraron dos fracturas, una en el pie y otra en el brazo, según informes proporcionados por Zenyazen Escobar, su estado de salud era estable, estaba consiente y no se encontraron lesiones de gravedad.

El secretario señaló que el problema del acoso escolar debía ser atendido por cada docente y no permitir que se reprodujera en el salón de clases.

“Nosotros como maestros no debemos dejar solos a los alumnos, en primera desde no apodos, nos debemos de comprometer para que el bullying no se reproduzca en nuestro propio salón de clases”, declaró a los medios el secretario de educación del estado.