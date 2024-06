No autoritarismo ni concentrar el poder con reforma Judicial: Sheinbaum

Sheinbaum: Espacio para discutir reforma al Poder Judicial en parlamento abierto. Iniciativa de AMLO propuesta de campaña con amplio respaldo

Regeneración, 19 de junio de 2024. La reforma al Poder Judicial plateada por la presidencia de la República no tiene como objetivo concentrar el poder ni crear un régimen autoritario, aseguró Claudia Sheinbaum en un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Cabe destacar que Sheinbaum fue cuestionada por los empresarios acerca de los alcances de la Reforma al Poder Judicial.

Me reuní con empresarias y empresarios agrupados por el Consejo Coordinador Empresarial para hablar de los proyectos a futuro en nuestro país. Muy buena reunión. pic.twitter.com/u7wWF0xna8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 19, 2024

Y que como se sabe busca, entre otras acciones, que los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces sean electos mediante voto popular.

“De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismo, una concentración de poder”.

Seguidamente, explicó que “ese no es el objetivo, de hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía, de hecho”.

Y, “que tenga la posibilidad de representar realmente un Poder Judicial que procura la justicia”, expuso Sheinbaum.

Nos reunimos con las y los legisladores electos de nuestro movimiento. Tenemos un mandato popular, avanzar con la Cuarta Transformación por el bien de nuestro pueblo y nuestra nación. pic.twitter.com/ES4ALnaflt — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 18, 2024

Por otra parte, recordó que ella proviene de movimientos sociales que han luchado por la democracia en México y sería una contradicción que su deseo fuera establecer un régimen autoritario.

Cabe destacar que en redes sociales se destaca que Sheinbaum reiteró que, si bien se abrirá un espacio para discutir la reforma al Poder Judicial en un parlamento abierto.

Sin embargo, subrayó, la iniciativa planteada por el presidente formó parte de su propuesta de campaña y recibió un amplio respaldo.

Así se desvive el gobernador priista de Durango Esteban Villegas por AMLO y Claudia Sheinbaum. ¿Ya cuenta como gobernador 4T? pic.twitter.com/soacZfqLTr — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 16, 2024

“México es un país plural diverso, si hay una mayoría que evidentemente se mostró en esta elección y tiene que respetarse esa voluntad”.

Además, dijo que “eso no quiere decir que no haya diálogo y tampoco quiere decir que eso signifique concentración de poder no es de ninguna manera el objetivo”, recalcó la virtual presidenta electa.

Sheinbaum expuso su proyecto económico ante líderes de cámaras empresariales, inversionistas nacionales y extranjeros, embajadores acreditados en México y parte de su equipo de trabajo.

