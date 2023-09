No da una; Gálvez ahora dice que no está en contra del Tren Maya

La aspirante del PRIANRD a la presidencia, Xóchitl Gálvez, indicó desde Campeche que no está en contra del Tren Maya, que recorrerá el sur del país.

RegeneraciónMx, 21 de septiembre de 2023.- Aunque fue una de las principales detractoras del Tren Maya, obra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ahora rectifica.

De acuerdo con la aspirante a la presidencia por la oposición, no está en contra del proyecto de movilidad de la actual administración.

“No estoy en contra del Tren Maya. No me parece que sea una obra del todo responsable; sí estoy en contra de que no se haya cumplido con el impacto ambiental, que se hayan tirado árboles sin ton ni son; y sin consultar a las comunidades y pueblos indígenas”.

Sin embargo, la panista siempre cuestionó y criticó al Tren Maya, bajo los mismos argumentos de una oposición por parte de las comunidades.

Por lo que, la panista visito en agosto el Tramo 5 del proyecto de movilidad, pero la realidad que encontró fue distinta; pues aunque aseguró que las comunidades estaban en contra del proyecto, los pobladores de la zona se dijeron contentos por el proyecto.

En abril del 2022, durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, precisó que la gente que vive cerca del Tren Maya, estaba a favor del proyecto federal.

“La gente, efectivamente tiene razón el presidente, no está en contra del Tren Maya”, indicó Gálvez.

De acuerdo con todos los miembros de la región donde se construye el Tren Maya están de acuerdo con la obra.